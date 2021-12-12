Кандидат в лидеры ХДС потребовал от главы МИД ФРГ четкой позиции по "Северному потоку - 2"

БЕРЛИН, 12 декабря. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок должна занять "четкую позицию" в отношении газопровода "Северный поток - 2". Об этом заявил кандидат на пост главы Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Рётген в интервью агентству DPA , выдержки из которого опубликованы в воскресенье.

По его словам, "для Бербок, которая, находясь в оппозиции, годами требовала остановки проекта, это является вопросом доверия". "Невозможно представить", чтобы "Северный поток - 2" был запущен в случае эскалации напряженности на Украине, сказал политик.

Бербок, будучи сопредседателем "зеленых", в последние годы постоянно требовала остановки проекта. Теперь она является главой МИД в правительстве социал-демократа Олафа Шольца. Основной внешнеполитический курс, как правило, определялся в ведомстве канцлера, а не в министерстве иностранных дел.

В согласованном коалиционном договоре "Северный поток - 2" не упоминается, там лишь подчеркивается верховенство общеевропейских нормативов в вопросах энергетических проектов. Шольц о судьбе газопровода высказывался до сих пор очень сдержанно. Он указывал на то, что ни одна страна не может нарушать границы другого государства, в противном случае "будут последствия".

Как пишет комментатор газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, Бербок, находясь в эти дни на встрече "семерки" в Ливерпуле, "сталкивается с ожиданиями со стороны коллег": от нее якобы ждут отказа от "Северного потока - 2", учитывая предыдущие высказывания. "Раньше она сама выступала против этого проекта, но теперь у нее как у министра связаны руки", - говорится в статье, озаглавленной "Бербок в тупике".

"Во время переговоров о коалиции ей пришлось согласиться с тем, что социал-демократы не будут готовы отказаться от уже достроенного газопровода. Сейчас ей как министру иностранных дел напоминают о ее предыдущей позиции, но в лучшем случае она может намекнуть, что трубопровод вряд ли заработает, если Россия создаст угрозу Украине", - считает автор публикации.