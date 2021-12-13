Минтруд подготовил предложения по регулированию зарплат шахтеров

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Минтруд РФ подготовил предложения по регулированию зарплат шахтеров. Об этом в понедельник сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе заседания рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Энергетика".

"Ряд поручений, данных ранее, пока не исполнены. Это вопросы по совершенствованию системы оплаты труда, строгому соблюдению обеспечения норматива "70 на 30" в фонде оплаты труда, чтобы не создавать стимулов для пренебрежения вопросами безопасности. Я напомню, что президентом уже было дано такое поручение. Минтрудом были подготовлены предложения по изменению отраслевого тарифного соглашения", - цитирует Новака пресс-служба правительства.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил об обсуждении возможности повышения минимальной окладной ставки в угольной промышленности до уровня минимального размера оплаты труда. Он отметил, что после трагедии на шахте "Листвяжная" было проанализировано соглашение в угольной отрасли, которое предполагает формирование принципов оплаты труда. Кроме того, как он сообщал ранее, решения по изменению отраслевого соглашения в угольной промышленности в части корректировки распределения на условно-постоянную и условно-переменную составляющие зарплаты будут выработаны с привлечением представителей профсоюзов и угледобывающих предприятий в течение декабря.