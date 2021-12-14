Bloomberg: ЕС может отказаться от долгосрочных контрактов по газу

ТАСС, 14 декабря. Евросоюз планирует установить жесткие сроки для расторжения долгосрочных договоров на импорт природного газа в рамках "перехода к зеленой энергетике". Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документы, оказавшиеся в его распоряжении.

По сведениям агентства, Еврокомиссия хочет препятствовать продлению таких контрактов после 2049 года в связи с радикальным пересмотром своего энергетического рынка. Представители ЕК также предложат комплекс мер по обеспечению надежности снабжения на фоне предстоящего зимой роста цен и острого дефицита в области энергетики.

Пакет предложений предусматривает, в частности, стратегический подход к хранению газа, включая меры по созданию высокого уровня заполнения резервов в начале отопительного сезона.

Bloomberg отмечает, что план, который может быть обнародован 15 декабря, противоречит призывам России, закрывающей треть потребностей Европы в газе. Главы правительств стран ЕС обсудят запланированные меры на саммите в Брюсселе 16 декабря, добавило агентство.

В октябре президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что газ, который "Газпром" поставляет в Европу по долгосрочным контрактам, обходится странам Евросоюза в четыре раза дешевле, чем приобретенный на спотовом рынке. По словам главы государства, Россия заинтересована в долгосрочных контрактах, тогда как философия стран ЕС в сфере регулирования рынка газа в последнее время заключалась в отказе от долгосрочных контрактов в пользу спотовых, которые якобы являются более рыночным инструментом. При этом в 2021 году оказалось, что поставлять газ было выгоднее в Азию и Латинскую Америку, а не Европу, что и стало одной из причин кризиса, отметил Путин.

Кризис в газовой отрасли Европы обострился этой осенью, после того как спотовые цены на газ стали стремительно расти и почти достигли $2 тыс. за 1 тыс. куб. м. По мнению наблюдателей, это было вызвано рядом факторов, включая взрывной рост спроса на это сырье в Азии и снижение генерации энергии на европейских ветряных электростанциях. Однако основной причиной стал низкий уровень запасов в хранилищах.