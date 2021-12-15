Экс-вице-президент Афганистана обвинил талибов в крахе банковской системы страны

ТЕГЕРАН, 15 декабря. /ТАСС/. Бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех возложил на захватившее власть в стране радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) ответственность за крах афганской банковской системы. Заявления Салеха в среду приводит агентство Aamaj News .

По его словам, "частные банки [в стране] обанкротились, а государственные не в состоянии выплачивать людям их сбережения". Причиной тому, по мнению бывшего вице-президента, являются "воровство и грабежи, практикуемые талибами".

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.

Банковская система Афганистана начала постепенно возобновлять свою работу с 25 августа, однако, например, на снятие наличных средств со счетов клиентов был установлен лимит в размере $200 в неделю, затем его увеличили до $400. Кроме того, согласно последним данным крупнейшего валютного рынка страны Sarai-e-Shahzada, который расположен в афганской столице, курс доллара уже достиг 123 афгани, хотя в начале августа составлял около 80 афгани. В воскресенье финансовое учреждение было закрыто талибами в связи с большим скоплением людей. На территории страны также были запрещены операции по купле и продаже долларов.

В свою очередь представители "Талибана" неоднократно заявляли, что экономические проблемы в стране возникли еще до их прихода к власти и ответственность за них несет свергнутое правительство.