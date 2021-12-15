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Financial Times назвала Илона Маска человеком года

Как подчеркнуло издание, предприниматель способствовал тому, что крупнейшие игроки на автомобильном рынке стали активнее инвестировать в производство более экологичных видов личного транспорта

ЛОНДОН, 15 декабря. /ТАСС/. Глава американской компании Tesla Илон Маск признан в среду человеком года по версии редакции британской газеты Financial Times благодаря усилиям, направленным на осуществление "исторического перехода автомобильной индустрии к производству электромобилей".

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Как подчеркнуло деловое издание, предприниматель, который начал выпускать электрокары около 10 лет назад, способствовал тому, что крупнейшие игроки на автомобильном рынке также стали активнее инвестировать в производство более экологичных видов личного транспорта. "На протяжении длительного периода времени представители автоиндустрии называли Tesla и меня лично глупцами и обманщиками", - сказал Маск в интервью Financial Times. - Они говорили, что электрокары не будут работать".

Как подчеркнула газета, бизнесмен уже радикальным образом изменил всю глобальную автомобильную индустрию, что будет иметь "глубокие последствия для правительств, инвесторов и климата". Сам Маск заявил, что решил создать Tesla, чтобы показать возможность эффективного перехода на электромобили. "Мы делали Tesla в основном от отчаяния. Не потому, что мы думали, что это может принести прибыль, а потому, что мы просто хотели показать, что такое производство в принципе возможно", - добавил глава компании, который в понедельник стал человеком года и по версии редакции американского журнала Time.

Компания Tesla была основана Илоном Маском в 2003 году. Ее штаб-квартира находится в городе Остин (штат Техас). Сначала фирма специализировалась исключительно на производстве электромобилей, но позже стала заниматься также созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем. Кроме того, Маск является основателем компании SpaceX, производящей космическую технику и осуществляющей орбитальные запуски.

1 ноября Маск стал первым в истории человеком, чье состояние, по данным рейтинга миллиардеров журнала Forbes, превысило $300 млрд. В настоящее время издание оценивает его состояние в $252 млрд. Ценные бумаги Tesla начали дешеветь после того, как месяц назад Маск спросил у пользователей Twitter, следует ли ему продать свою долю в предприятии, достигающую 10%.

Financial Times присуждает звание человека года на протяжении уже более 50 лет. В 2020 году титул был разделен между двумя людьми - соучредителями германской фармацевтической компании BioNTech Угуром Шахином и Озлем Тюречи, которые руководили исследованиями по разработке вакцины от коронавируса. В 1985 и 1989 годах человеком года признавался генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев.

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