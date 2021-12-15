Financial Times назвала Илона Маска человеком года

Как подчеркнуло деловое издание, предприниматель, который начал выпускать электрокары около 10 лет назад, способствовал тому, что крупнейшие игроки на автомобильном рынке также стали активнее инвестировать в производство более экологичных видов личного транспорта. "На протяжении длительного периода времени представители автоиндустрии называли Tesla и меня лично глупцами и обманщиками", - сказал Маск в интервью Financial Times. - Они говорили, что электрокары не будут работать".

Как подчеркнула газета, бизнесмен уже радикальным образом изменил всю глобальную автомобильную индустрию, что будет иметь "глубокие последствия для правительств, инвесторов и климата". Сам Маск заявил, что решил создать Tesla, чтобы показать возможность эффективного перехода на электромобили. "Мы делали Tesla в основном от отчаяния. Не потому, что мы думали, что это может принести прибыль, а потому, что мы просто хотели показать, что такое производство в принципе возможно", - добавил глава компании, который в понедельник стал человеком года и по версии редакции американского журнала Time.

Компания Tesla была основана Илоном Маском в 2003 году. Ее штаб-квартира находится в городе Остин (штат Техас). Сначала фирма специализировалась исключительно на производстве электромобилей, но позже стала заниматься также созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем. Кроме того, Маск является основателем компании SpaceX, производящей космическую технику и осуществляющей орбитальные запуски.

1 ноября Маск стал первым в истории человеком, чье состояние, по данным рейтинга миллиардеров журнала Forbes, превысило $300 млрд. В настоящее время издание оценивает его состояние в $252 млрд. Ценные бумаги Tesla начали дешеветь после того, как месяц назад Маск спросил у пользователей Twitter, следует ли ему продать свою долю в предприятии, достигающую 10%.

Financial Times присуждает звание человека года на протяжении уже более 50 лет. В 2020 году титул был разделен между двумя людьми - соучредителями германской фармацевтической компании BioNTech Угуром Шахином и Озлем Тюречи, которые руководили исследованиями по разработке вакцины от коронавируса. В 1985 и 1989 годах человеком года признавался генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев.