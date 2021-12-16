Директор угольного разреза "Черниговец" возглавил "СДС-Уголь" после ареста гендиректора

КЕМЕРОВО, 16 декабря. /ТАСС/. Генеральным директором холдинговой компании "СДС-Уголь" назначен директор входящего в ее состав угольного разреза "Черниговец" Юрий Дерябин, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. На этом посту он сменит Геннадия Алексеева, который накануне был арестован по делу об аварии на шахте "Листвяжная", где погиб 51 человек.

"С 16 декабря на пост генерального директора АО ХК "СДС-Уголь" назначен Юрий Сергеевич Дерябин, ранее занимавший должность директора АО "Черниговец" (АО ХК "СДС-Уголь"). Общий стаж работы в отрасли составляет более 35 лет", - рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что Дерябин ранее уже возглавлял ХК "СДС-Уголь" в период с 2012-го по 2016 годы, после чего в течение почти пяти лет работал на разрезе. Исполнять обязанности технического директора компании будет Владимир Гушинец, ранее занимавший должность заместителя директора Сибирского института горного дела. На этой должности он заменит Антона Якутова, который также был арестован в рамках расследования уголовного дела.

Алексееву, Якутову и главному инженеру ООО "Шахта "Листвяжная" Анатолию Лобанову инкриминируется нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности гибель людей. Суд постановил заключить их под стражу до 25 января 2022 года. Президент ХК "СДС" и глава совета директоров ХК "СДС-Уголь" Михаил Федяев арестован до 14 февраля и обвиняется в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, повлекшим тяжкие последствия. Ранее в рамках расследования дела были арестованы директор шахты "Листвяжная" Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов, начальник участка Сергей Герасименок, а также инспекторы Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. Никто из них вину не признал.

"СДС-Уголь" объединяет три разреза, две шахты, три обогатительные фабрики и ряд сервисных предприятий с общей численность сотрудников свыше 8 тыс. человек. Компания входит в число крупнейших российских экспортеров угольной продукции. Ранее сообщалось, что, несмотря на следственные действия, все предприятия холдинга работают штатно.