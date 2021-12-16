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Почти 500 тыс. домохозяйств в России воспользовались услугой ускоренной догазификации

Почти полмиллиона домохозяйств в России воспользовались услугой ускоренной догазификации - Новак.

Удмуртия к сентябрю 2022 года подготовит заявку на создание ОЭЗ под Ижевском
Первый вице-премьер региона Константин Сунцов отметил, что перед властями стоит задача за год найти потенциальных резидентов площадки
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