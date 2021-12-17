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Шольц: Германия продолжит прилагать усилия для сохранения транзита газа через Украину

Германия продолжит прилагать усилия для сохранения транзита газа через Украину - Шольц.

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УкраинаГермания
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