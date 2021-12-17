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Энергетический кризис в Европе
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Цена газа в Европе на открытии торгов опустилась ниже $1500 за 1 тыс. куб. м

Биржевые торги газом 16 декабря закрылись на отметке около $1575 за 1 тыс. куб. м
© EPA/KERIM OKTEN

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Цена газа в Европе на открытии биржевых торгов в пятницу опускалась ниже $1500 за 1 тыс. куб. м, показывая минус 11% к закрытию предыдущего дня, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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По состоянию на 10:08 мск цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах немного отыграла первоначальное падение и снижалась на 9,65%, до $1511 за 1 тыс. куб. м, или €128,98 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

В предыдущий торговый день (16 декабря) биржевые торги газом в Европе закрылись на отметке около $1575 за 1 тыс. куб. м, при этом в течение дня превышалась отметка в $1700 за 1 тыс. куб. м.

Как следует из данных платформы GSA Platform, "Газпром" на аукционе в минувший четверг не стал бронировать мощности газопровода Ямал - Европа на пятницу, 17 декабря. На аукционе были предложены мощности по прокачке 38,39 млн куб. м в сутки, однако "Газпром" ничего из этого не забронировал, тогда как ранее бронировал около трети предлагаемого объема.

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