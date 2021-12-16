Запасы уменьшаются, цены растут. Что происходит на газовом рынке Европы

Еще в среду на закрытии биржевых торгов газом цена топлива в Европе остановилась на отметке $1447 за 1 тыс. куб. м. Однако на следующее утро она выросла на 0,5% и достигла $1550. Через некоторое время она опустилась до $1517, или €130 за 1 МВт⋅ч.

Ситуация усугубляется отбором в Европе газа из подземных хранилищ, которые и в начале зимы еще не были полностью заполнены. К решению проблемы, которое бы не противоречило стремлениям к "зеленой" экономике, пытается приблизиться Еврокомиссия, которая предлагает целый спектр мер: от запрета на долгосрочные закупки газа до совместного приобретения топлива сообществом.

ТАСС, 16 декабря. После незначительного снижения накануне цена на газ в четверг опять поднялась и закрепилась выше психологически важной отметки $1550 за 1 тыс. куб. м.

Высокие цены провоцируют страны отказываться от закупок газа, обращаясь к запасенному в подземных хранилищах (ПХГ) топливу. В Германии заполненность ПХГ упала до "исторически низкого уровня", достигнув примерно 59%, отметил исполнительный директор германской ассоциации операторов подземных хранилищ газа (INES) Себастьян Блешке.

По оценкам исследовательской службы Gas Infrastructure Europe, тенденция к снижению запасов наблюдается практически во всех странах Европы (и даже в вышедшей из ЕС Великобритании). Наиболее благополучной выглядит ситуация в Польше, где хранилища заполнены на 92%, Португалии (79%), Италии (78%) и Дании (73%). В отстающих - Нидерланды (44,5%) и Австрия (около 39%).

В целом же по ЕС уровень заполнения ПХГ составляет 62% от их мощностей, что на 12 п.п. ниже обычного для этого времени уровня. Но в Евросоюзе риска кризиса газоснабжения пока не видят, отмечая, однако, что окончательное слово скажет погода.

Подсчеты ЕС подтверждают оценки "Газпрома": российский концерн и крупнейший поставщик газа в Европу сообщил, что в начале декабря в условиях аномальных для сезона холодов топливо из хранилищ забирали на 19% активнее, чем в среднем за всю историю наблюдений. В итоге к середине месяца из ПХГ извлекли около трети (32,6%) закачанного газа, а оставшийся объем оказался на 24,5% (на 19,9 млрд куб. м) меньше, чем год назад. Хуже всего ситуация оказалась на Украине, где из хранилищ подняли почти весь закачанный газ.

Тем не менее "Газпром" продолжает поставки - а их объем уже больше, чем год назад - и закачивает газ в пять европейских подземных хранилищ. Всего планируется экспортировать в этом году 183 млрд куб. м газа, средняя цена за 1 тыс. куб. м которых прогнозируется на уровне 295-330 долларов.

Покупать по-новому

Обеспокоенность членов ЕС не могла не остаться без реакции Еврокомиссии (ЕК), которая сформировала пакет предложений, как повысить энергобезопасность сообщества. В их числе предложение создать систему добровольных совместных закупок газа странами ЕС, чтобы гарантировать заполнение газохранилищ в будущем. Делать это планируется под наднациональным контролем.

Однако инициатива ЕК не могла не отражать намерение совершить "зеленый" переход в энергетике. Поэтому евроструктура предложила запретить членам ЕС заключать долгосрочные газовые контракты, которые предполагают поставки после 2049 года. В Еврокомиссии считают, что условия таких контрактов были призваны "обеспечить окупаемость введения в строй новых месторождений газа", а теперь сообществу нужно "послать сигнал, что новые месторождения ему не нужны, ему нужны новые виды энергоресурсов".

Чтобы рекомендации ЕК вступили в силу, их должен утвердить Европарламент и все 27 государств - членов ЕС. Затем в течение двух лет страны сообщества должны будут скорректировать свое национальное законодательство. Последствия такого шага пока просчитать сложно, однако, как отметил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко, это "может привести к чрезмерному падению уровня инвестиционной активности в отрасли и росту цен".