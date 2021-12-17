Котяков заявил, что Минтруд не обсуждает введение предновогодних выплат пенсионерам

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Минтруд не обсуждает введение предновогодних ежегодных выплат пенсионерам. Об этом министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил в пятницу ТАСС.

"Мы сейчас не обсуждаем такую проработку", - сказал он, отвечая на вопрос о планах по введению предновогодних выплат пенсионерам.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на правительственное заключение на законопроект "О ежегодной предновогодней пенсионной выплате" сообщила о разработке соответствующего законопроекта. Газета уточнила, что на проработку данного законопроекта повлиял высокий уровень инфляции, который ожидается по итогам 2021 года на уровне 9%.