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Котяков заявил, что Минтруд не обсуждает введение предновогодних выплат пенсионерам

Газета "Известия" ранее сообщала о разработке соответствующего законопроекта
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Минтруд не обсуждает введение предновогодних ежегодных выплат пенсионерам. Об этом министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил в пятницу ТАСС.

"Мы сейчас не обсуждаем такую проработку", - сказал он, отвечая на вопрос о планах по введению предновогодних выплат пенсионерам.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на правительственное заключение на законопроект "О ежегодной предновогодней пенсионной выплате" сообщила о разработке соответствующего законопроекта. Газета уточнила, что на проработку данного законопроекта повлиял высокий уровень инфляции, который ожидается по итогам 2021 года на уровне 9%.

Теги
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