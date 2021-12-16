"Известия": в Госдуме предложили сделать предновогодние выплаты пенсионерам ежегодными

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов подготовил законопроект "О ежегодной предновогодней пенсионной выплате", подразумевающий введение предновогодних выплат для пенсионеров на постоянной основе. Инициатива направлена на заключение в правительство, пишет в четверг газета "Известия" .

"Законопроектом предлагается предоставлять предновогоднюю пенсионную выплату всем работающим и неработающим получателям страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и военных пенсий, не ставя одних пенсионеров в более преимущественное положение по сравнению с другими. При этом предновогоднюю пенсионную выплату предлагается установить в размере получаемой гражданином пенсии на дату предоставления ему данной пенсионной выплаты", - приводит издание текст имеющейся в его распоряжении пояснительной записки к законопроекту.

Как отмечается в документе, уровень инфляции по итогам 2021 года может составить 9%, что негативно повлияет на уровень доходов пенсионеров. "В преддверии Нового года у всех граждан возникают большие денежные траты, связанные с покупкой подарков для родных и близких, продуктов к праздничному столу", - поясняется в записке,

В финансово-экономическом обосновании, имеющемся в распоряжении газеты, указано, что источником выплат должен стать федеральный бюджет. По расчетам авторов инициативы, в 2022 году на эти цели может потребоваться 786,2 млрд рублей, 66,4 млрд рублей из которых составят выплаты военным пенсионерам, 719,8 млрд рублей - выплаты получателям страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, которое осуществляется за счет межбюджетного трансферта на обязательное пенсионное страхование, предоставляемого из федерального бюджета Пенсионному фонду РФ. Отмечается, что источником дополнительных расходов федерального бюджета на эти цели при необходимости могут стать средства Фонда национального благосостояния, объем которых в 2022 году составит 16,4 трлн рублей.

Законопроект разработан по поручению главы фракции ЛДПР Владимира Жириновского, сообщил газете его автор, председатель думского комитета по труду социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Издание направило запрос в правительство и Минфин с просьбой дать оценку инициативе.

Во фракции "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) и в КПРФ "Известиям" сообщили, что готовы поддержать законопроект. В "Единой России" и во фракции "Новые люди" заявили, что ознакомятся с инициативой после ее внесения в Госдуму.