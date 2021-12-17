Эксперты не исключили повышения ключевой ставки в 2022 году до 10% годовых

В пятницу, 17 декабря, Банк России, как и прогнозировали большинство аналитиков, повысил ставку на 100 б. п., до 8,5% годовых. Главной причиной столь значительного повышения стало превышение инфляции последнего октябрьского прогноза ЦБ. "Регулятор прогнозировал на конец года инфляцию на уровне 7,4-7,9%, но, судя по имеющимся сейчас данным, инфляция по итогам года почти наверняка будет выше 8%", - пояснил старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

По мнению ЦБ, баланс рисков значимо смещен в сторону проинфляционных. При этом регулятор подтвердил свой прогноз: инфляция к концу 2022 года замедлится до 4-4,5%. "Подтверждение прогноза на 2022 год означает, что значительное повышение ставки ЦБ может продолжиться в первом квартале 2022 года. Кроме того, ЦБ и сам напрямую об этом заявил, сохранив фразу о том, что "допускается возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - добавил Рапохин.

То, что произошедшего повышения ключевой ставки в условиях жесткого инфляционного давления может быть недостаточно, чтобы снизить инфляцию до 4-4,5% к концу будущего года, считает и руководитель отдела макроэкономического анализа "Финам" Ольга Беленькая. Упорство ЦБ в достижении этой цели может потребовать такой жесткой монетарной политики, которая замедлит экономический рост, считает эксперт. При этом для сдерживания инфляции важны меры не только по "зажиму" спроса, а по увеличению предложения, и здесь могло бы больше сделать правительство, добавила она.

По прогнозу SberCIB Investment Research ключевая ставка достигнет 9% в первом квартале 2022 года в базовом сценарии или 10% в пессимистичном сценарии, который является не маловероятным. В компании "Локо-инвест" также считают, что направленность политики ЦБ остается ястребиной и аналогично оценивают потенциал для дальнейших повышений ставки на первых заседаниях в 2022 г. в 50-150 б. п. При этом к концу следующего года ставка может оставаться близко к 8%, добавили там.

Как рост ставки скажется на рынках

Произведенное повышение ставки в дальнейшем может активизировать покупки в рубле, считает главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич. Это произойдет на фоне ожиданий роста ставок в российской экономике, что также делает рублевые активы более привлекательными в рамках операций carry-trade, добавил он.

Рост доходности облигаций может в большей части сказаться на короткой части кривой, добавил главный стратег "Атона" Александр Кудрин. При этом рост ставок по депозитам может способствовать перетоку средств частных инвесторов с финансового рынка на банковские вклады, считает эксперт.

По мнению директора по инвестициям компании "Локо-инвест" Дмитрия Полевого, до конца года рубль может продемонстрировать укрепление в диапазон 72-73 руб. за доллар.