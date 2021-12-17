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Киев просит Минэкономики ФРГ пересмотреть заключение о сертификации "Северного потока - 2"

КИЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Компания "Оператор ГТС Украины" обратилась в Министерство экономики и климата ФРГ для пересмотра заключения, согласно которому сертификация трубопровода "Северный поток - 2" не будет представлять опасности для газоснабжения Европы. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на ее странице в Facebook.

"Компания "Оператор ГТС Украины" обратилась в Министерство экономики и защиты климата Германии насчет пересмотра решения о влиянии сертификации оператора газопровода "Северный поток - 2" на безопасность поставок газа в Германию и другие страны Европейского союза", - отмечается в тексте. О соответствующем заключении германское ведомство проинформировало 26 октября.

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