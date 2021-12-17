США заявили, что провели хорошие переговоры с новыми властями ФРГ о "Северном потоке - 2"

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Власти США провели хорошие переговоры с новыми властями Германии по вопросу о газопроводе "Северный поток - 2" в свете напряженности вокруг Украины. Об этом сообщила в пятницу представитель вашингтонской администрации высокого ранга.

Во время специального телефонного брифинга для журналистов, который был посвящен нынешней напряженности вокруг Украины и взаимодействию на данном направлении России и США, один из журналистов спросил, ожидает ли Вашингтон, что Берлин предотвратит или задержит запуск "Северного потока - 2" в случае "вторжения" РФ на Украину.

В ответ американская чиновница напомнила о договоренностях насчет газопровода, достигнутых ранее в этом году США и ФРГ. "Вы видели договоренности между США и Германией касательно последствий для украинской и европейской безопасности в свете продвижения вперед проекта "Северный поток - 2". А также договоренности и взаимопонимание между нами относительно поддержки Украины и будущего этого газопровода, в том числе упоминание о [потенциальной] приостановке в случае дальнейшей агрессии", - сказала она.

"У нас состоялись хорошие обсуждения с новым правительством Германии. Они сами делали некоторые очень решительные заявления касательно "Северного потока - 2" и их продолжающейся поддержки соглашения, которое мы с ними заключили", - добавила представитель администрации.

Вашингтон открыто выступает против строительства трубопровода "Северный поток - 2" и прилагает активные усилия, направленные на блокирование этого проекта в первую очередь в целях нанесения удара по интересам Москвы и оказания поддержки Украине как стране, через которую транзитом в Европу следует российский природный газ. Многие эксперты указывают, что США пытаются продавить таким образом поставки на европейский рынок своего сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного. Принятое в США в минувшие несколько лет законодательство предусматривает среди прочего возможность применения односторонних ограничительных мер в отношении фирм, участвующих в реализации проекта "Северный поток - 2".

Его общая мощность - 55 млрд кубометров газа в год, трубопровод проложен от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Для запуска нужно получить регистрацию независимого транспортного оператора. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является исключительно коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами.