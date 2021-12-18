Hill: Сенат США до 14 января проголосует по инициативе о санкциях против "Севпотока - 2"

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Американские сенаторы достигли договоренности по вопросу о рассмотрении предложенного республиканцем Тедом Крузом (от штата Техас) законопроекта о санкциях в отношении газопровода "Северный поток - 2". Как пишет в субботу газета The Hill , голосование по инициативе должно состояться в верхней палате Конгресса не позднее 14 января.

Как поясняет издание, Круз и лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) пришли к соответствующему соглашению после нескольких дней переговоров. В рамках сделки Круз согласился перестать блокировать утверждение десятков кандидатур на различные посты в администрации, пытаясь тем самым добиться от исполнительной ветви власти введения новых ограничительных мер против "Северного потока - 2". В результате Сенат в ночь на субботу смог одобрить назначение целого ряда претендентов на различные посты. В частности, как уточняет The Hill, верхняя палата Конгресса утвердила несколько десятков кандидатур на должности послов США в разных странах.

Вашингтон открыто выступает против строительства трубопровода "Северный поток - 2" и прилагает активные усилия, направленные на блокирование этого проекта в первую очередь в целях нанесения удара по интересам Москвы и оказания поддержки Украине как стране, через которую транзитом в Европу следует российский природный газ. Многие эксперты указывают, что США пытаются продавить таким образом поставки на европейский рынок своего сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного. Принятое в США в минувшие несколько лет законодательство предусматривает среди прочего возможность применения односторонних ограничительных мер в отношении фирм, участвующих в реализации проекта "Северный поток - 2".

Его общая мощность - 55 млрд куб. м газа в год, трубопровод проложен от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Для запуска нужно получить регистрацию независимого транспортного оператора. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является исключительно коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами.