Эксперт: падение турецкой лиры не скажется на туристическом потоке из России в Турцию

АНКАРА, 20 декабря. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Падение курса турецкой лиры вряд ли отразится на туристическом потоке в Турцию из России. Такое мнение выразил в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС представитель Федерации отельеров Турции (TUROFED) Неджип Боз.

"Я не думаю, что это сильно повлияет на турпоток из России, так как российские туристы оплачивают все расходы по туристическим путевкам в своей стране в рублях. Из-за падения курса национальной валюты, возможно, у них получится что-то выгодно приобрести за пределами отелей. Но стоит учитывать, что цены в Турции на фоне последних событий также растут", - сказал собеседник агентства.

На просьбу дать прогнозы на следующий туристический год Боз заявил, что его определит не курс турецкой лиры, а развитие ситуации с коронавирусом в мире. "Мы рассчитываем, что граждане России, Украины, Азербайджана и Ирана продолжат прибывать на отдых в нашу страну", - добавил он.

Курс турецкой лиры в понедельник вторую недель подряд начал с рекордного падения, обесценившись по отношению к доллару до 17,44 лиры за единицу американской валюты. Очередное падение лиры связывают со сделанным в воскресенье заявлением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что власти республики не намерены повышать процентную ставку.

При этом с начала года турецкая валюта девальвировалась в два раза, что стало одним из самых крупных падений стоимости нацвалюты за последние годы. В январе за доллар давали порядка 7,3 лиры. В минувшую пятницу лира торговалась на уровне 16,41 за единицу американской валюты.

Понижение процентной ставки

На прошлой неделе Центробанк Турции вновь понизил одну из ключевых ставок в качестве меры по стабилизации лиры и инфляции. Речь идет о процентной ставке на аукционах недельного репо (краткосрочный заем средств под залог ценных бумаг), которая была снижена с 15% до 14%. За снижение активно выступает Эрдоган, считая процентные ставки "бедой народа".

На фоне падения лиры оппозиция поставила вопрос о необходимости досрочных президентских и парламентских выборов, считая, что нынешнее руководство страны не может справиться с экономическими проблемами. Эрдоган, однако, исключил возможность проведения досрочных выборов, заявив, что они состоятся в срок, в 2023 году.