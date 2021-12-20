Индекс фондовой биржи Чили упал после избрания нового президента

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 декабря. /ТАСС/. Индекс IPSA фондовой биржи Сантьяго-де-Чили упал в понедельник после победы на выборах президента кандидата от левой коалиции "Одобряю достоинство" Габриэля Борича. Как сообщила La Tercera , сразу после открытия торгов показатель опустился на 7,19% - до 4 041,1 пункта.

По состоянию на 10:30 по местному времени (16:20 мск) индекс составлял 4 215,92, что представляет собой снижение на 3,26%.

Курс песо - национальной валюты Чили - также стал снижаться по отношению к доллару. Как сообщила La Tercera, после открытия торгов он упал на 3% и составил 872,61 песо за единицу американской валюты, что стало самым резким падением с 2008 года.

В воскресенье в Чили прошел второй тур президентских выборов. По данным, которые опубликовала Избирательная служба республики по итогам подсчета почти 100% голосов, за Борича проголосовали 55,87% избирателей, за его соперника - ультраконсервативного политика Хосе Антонио Каста - 44,13%.

Борич станет самым молодым президентом в истории страны - на момент инаугурации ему будет 36 лет. В 2011 году политик был одним из лидеров массовых студенческих протестов против действующей системы платного высшего образования. Он выступает за введение налога на богатство, взыскание роялти с горнодобывающей промышленности (медь - основная статья экспорта Чили), легализацию абортов, переход к бесплатному образованию и реформу правоохранительных органов.