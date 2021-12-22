Цены на газ в Европе вновь обновили максимум. Почему это произошло

Спустя несколько месяцев ситуация на энергетическом рынке Европы остается напряженной. И под конец 2021 года цены на газ в регионе вновь выросли до рекордных отметок — выше $2 000 за 1 тыс. куб. м, а кризис, по некоторым оценкам, вышел на новый виток. Ранее мы писали, с чего все началось. Теперь рассказываем, как развиваются события под конец года.
Что происходит?
Цена газа в Европе по итогам биржевых торгов во вторник, 21 декабря, закрепилась на исторически высокой отметке выше $2 100 за 1 тыс. куб. м. Таким образом, газ в регионе за день в среднем подорожал на 23%.
Утром в среду, 22 декабря, торги начались со снижения цены до $1 850 за 1 тыс. куб. м, но уже днем она вновь превысила $2 000.
Начиная с осени 2021 года новостями о новом рекорде газовых цен в Европе, кажется, уже никого не удивишь. Они регулярно обновляют максимумы.
Почему цены выросли в очередной раз?
Нынешний скачок цен мог стать реакцией на снижение прокачки через трубопровод "Ямал — Европа" и новость о возможном похолодании в Европе, считает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко.
В БКС Экспресс ключевой причиной роста газовых цен назвали активное падение запасов в европейских подземных хранилищах (ПХГ). Остальные факторы только усугубляют ситуацию. Например, это также холодная безветренная погода, неопределенность по срокам сертификации "Северного потока — 2" и остановка ряда европейских атомных электростанций (АЭС). Так, во Франции на начало января не будут действовать 30% АЭС, а Германия планирует отключить половину своих АЭС до конца 2021 года, пишет Financial Times.
Что случилось с газом в трубопроводе "Ямал — Европа"?
"Газпром" не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу "Ямал — Европа" на 21 декабря. В результате утром 21 декабря физический поток газа по газопроводу пошел в реверсном направлении из Германии в Польшу.
Похожая картина наблюдалась и с утра в среду, 22 декабря , поскольку вечером во вторник "Газпром" также не заказал мощности прокачки газа по газопроводу "Ямал — Европа" на среду.
Либерализация европейского газового рынка привела к отказу от долгосрочных договоров на транзит. Их заменило прозрачное аукционное бронирование. В итоге грузоотправители могут бронировать ровно тот объем мощностей, который им нужен, и на то время, когда будет необходимо.
В 2020 году долгосрочный договор "Газпрома" на транзит газа через Польшу закончился, и с тех пор мощности трубопровода распределяются на аукционах. Бронировать мощности можно на год, месяц и т.п., и в декабре 2021 года российский концерн решил использовать польский участок газопровода "Ямал — Европа" на основе ежедневного бронирования.
Направление прокачки газа по трубопроводу зависит от заявок, которые газотранспортный оператор получает от клиентов. Оно может меняться в зависимости от того, по какому направлению заявки окажутся больше.
В "Газпроме" отмечают, что компания поставляет газ в Европу согласно заявкам потребителей в соответствии с действующими контрактами. Помимо газопровода "Ямал — Европа" российский газ поступает в европейские страны также по "Северному потоку" и с помощью мощностей украинской газотранспортной системы.
Что ждет энергетический рынок Европы?
Снижение поставок на фоне рекордно высоких цен вынуждает европейские страны активно отбирать газ из хранилищ, которые на начало зимы и так были заполнены меньше, чем обычно, пишет Bloomberg. В результате Европа рискует закончить холодный сезон с небывало низкими запасами, что создает угрозу длительного дефицита топлива и продления энергокризиса и до следующей зимы тоже.
По оценкам исследовательской службы Gas Infrastructure Europe, тенденция к снижению запасов наблюдается практически во всех странах Европы. По данным на 20 декабря, лучшего всего ситуация обстояла в Польше, где хранилища заполнены на 90%, в Италии — 78%, в Португалии — 75% и в Дании — 72%. В отстающих странах — Австрия (36%) и Нидерланды (40%). В Германии хранилища заполнены чуть больше чем на 56%.
Как энергокризис сказывается на европейской экономике?
Энергетический кризис на фоне распространения штамма "омикрон" грозит сорвать восстановление европейской экономики, отмечают специалисты Bloomberg. Высокие затраты на электроэнергию уже вынудили некоторые компании закрыть или сократить производство. А это только подстегивает инфляцию, которая в еврозоне в ноябре достигла рекордно высокого уровня.
Также рост стоимости электроэнергии усугубляет проблемы с поставками, сложившиеся ранее из-за пандемии. А из-за увеличения стоимости энергозатратных в производстве удобрений дорожают продукты. И вот это влияние энергокризиса на грузоперевозки и цены продуктов ощутят не только в европейских странах, но и за пределами региона, считают эксперты.
Как европейский энергетический кризис затрагивает Россию?
Минувшей осенью в адрес России неоднократно звучали обвинения в связи с энергокризисом в Европе. Прозвучали они и в этот раз — от представителей правительства Польши.
В Кремле, в свою очередь, подчеркивали, что никакой роли России в том, что происходит на газовом рынке в Европе, нет и быть не может. Причины кризиса заключаются в нескольких совпавших по времени факторах. И нынешнюю ситуацию с трубопроводом "Ямал — Европа" пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал абсолютно коммерческой.