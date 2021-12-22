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Цены на газ в Европе вновь обновили максимум.
Цены на газ в Европе вновь обновили максимум.
Цены на газ в Европе вновь обновили максимум.
Цены на газ в Европе вновь обновили максимум.
Цены на газ в Европе вновь обновили максимум.
6 карточек

Цены на газ в Европе вновь обновили максимум. Почему это произошло

© REUTERS/Leonhard Foeger

Спустя несколько месяцев ситуация на энергетическом рынке Европы остается напряженной. И под конец 2021 года цены на газ в регионе вновь выросли до рекордных отметок — выше $2 000 за 1 тыс. куб. м, а кризис, по некоторым оценкам, вышел на новый виток. Ранее мы писали, с чего все началось. Теперь рассказываем, как развиваются события под конец года.

Что происходит?

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Цена газа в Европе по итогам биржевых торгов во вторник, 21 декабря, закрепилась на исторически высокой отметке выше $2 100 за 1 тыс. куб. м. Таким образом, газ в регионе за день в среднем подорожал на 23%. 

Утром в среду, 22 декабря, торги начались со снижения цены до $1 850 за 1 тыс. куб. м, но уже днем она вновь превысила $2 000. 

Начиная с осени 2021 года новостями о новом рекорде газовых цен в Европе, кажется, уже никого не удивишь. Они регулярно обновляют максимумы.

Почему цены выросли в очередной раз?

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Нынешний скачок цен мог стать реакцией на снижение прокачки через трубопровод "Ямал — Европа" и новость о возможном похолодании в Европе, считает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко.

В БКС Экспресс ключевой причиной роста газовых цен назвали активное падение запасов в европейских подземных хранилищах (ПХГ). Остальные факторы только усугубляют ситуацию. Например, это также холодная безветренная погода, неопределенность по срокам сертификации "Северного потока — 2" и остановка ряда европейских атомных электростанций (АЭС). Так, во Франции на начало января не будут действовать 30% АЭС, а Германия планирует отключить половину своих АЭС до конца 2021 года, пишет Financial Times.

Что случилось с газом в трубопроводе "Ямал — Европа"?

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"Газпром" не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу "Ямал — Европа" на 21 декабря. В результате утром 21 декабря физический поток газа по газопроводу пошел в реверсном направлении из Германии в Польшу. 

Похожая картина наблюдалась и с утра в среду, 22 декабря , поскольку вечером во вторник "Газпром" также не заказал мощности прокачки газа по газопроводу "Ямал — Европа" на среду.

Либерализация европейского газового рынка привела к отказу от долгосрочных договоров на транзит. Их заменило прозрачное аукционное бронирование. В итоге грузоотправители могут бронировать ровно тот объем мощностей, который им нужен, и на то время, когда будет необходимо.

В 2020 году долгосрочный договор "Газпрома" на транзит газа через Польшу закончился, и с тех пор мощности трубопровода распределяются на аукционах. Бронировать мощности можно на год, месяц и т.п., и в декабре 2021 года российский концерн решил использовать польский участок газопровода "Ямал — Европа" на основе ежедневного бронирования. 

Направление прокачки газа по трубопроводу зависит от заявок, которые газотранспортный оператор получает от клиентов. Оно может меняться в зависимости от того, по какому направлению заявки окажутся больше. 
 
В "Газпроме" отмечают, что компания поставляет газ в Европу согласно заявкам потребителей в соответствии с действующими контрактами. Помимо газопровода "Ямал — Европа" российский газ поступает в европейские страны также по "Северному потоку" и с помощью мощностей украинской газотранспортной системы.

Что ждет энергетический рынок Европы?

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Снижение поставок на фоне рекордно высоких цен вынуждает европейские страны активно отбирать газ из хранилищ, которые на начало зимы и так были заполнены меньше, чем обычно, пишет Bloomberg. В результате Европа рискует закончить холодный сезон с небывало низкими запасами, что создает угрозу длительного дефицита топлива и продления энергокризиса и до следующей зимы тоже. 

По оценкам исследовательской службы Gas Infrastructure Europe, тенденция к снижению запасов наблюдается практически во всех странах Европы. По данным на 20 декабря, лучшего всего ситуация обстояла в Польше, где хранилища заполнены на 90%, в Италии — 78%, в Португалии — 75% и в Дании — 72%. В отстающих странах — Австрия (36%) и Нидерланды (40%). В Германии хранилища заполнены чуть больше чем на 56%.

Как энергокризис сказывается на европейской экономике?

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Энергетический кризис на фоне распространения штамма "омикрон" грозит сорвать восстановление европейской экономики, отмечают специалисты Bloomberg. Высокие затраты на электроэнергию уже вынудили некоторые компании закрыть или сократить производство. А это только подстегивает инфляцию, которая в еврозоне в ноябре достигла рекордно высокого уровня.

Также рост стоимости электроэнергии усугубляет проблемы с поставками, сложившиеся ранее из-за пандемии. А из-за увеличения стоимости энергозатратных в производстве удобрений дорожают продукты. И вот это влияние энергокризиса на грузоперевозки и цены продуктов ощутят не только в европейских странах, но и за пределами региона, считают эксперты.

Как европейский энергетический кризис затрагивает Россию?

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Минувшей осенью в адрес России неоднократно звучали обвинения в связи с энергокризисом в Европе. Прозвучали они и в этот раз — от представителей правительства Польши. 

В Кремле, в свою очередь, подчеркивали, что никакой роли России в том, что происходит на газовом рынке в Европе, нет и быть не может. Причины кризиса заключаются в нескольких совпавших по времени факторах. И нынешнюю ситуацию с трубопроводом "Ямал — Европа" пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал абсолютно коммерческой.

 

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Энергетический кризис в Европе
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