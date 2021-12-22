Цены на газ в Европе вновь обновили максимум. Почему это произошло

"Газпром" не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу "Ямал — Европа" на 21 декабря. В результате утром 21 декабря физический поток газа по газопроводу пошел в реверсном направлении из Германии в Польшу.

Похожая картина наблюдалась и с утра в среду, 22 декабря , поскольку вечером во вторник "Газпром" также не заказал мощности прокачки газа по газопроводу "Ямал — Европа" на среду.

Либерализация европейского газового рынка привела к отказу от долгосрочных договоров на транзит. Их заменило прозрачное аукционное бронирование. В итоге грузоотправители могут бронировать ровно тот объем мощностей, который им нужен, и на то время, когда будет необходимо.

В 2020 году долгосрочный договор "Газпрома" на транзит газа через Польшу закончился, и с тех пор мощности трубопровода распределяются на аукционах. Бронировать мощности можно на год, месяц и т.п., и в декабре 2021 года российский концерн решил использовать польский участок газопровода "Ямал — Европа" на основе ежедневного бронирования.

Направление прокачки газа по трубопроводу зависит от заявок, которые газотранспортный оператор получает от клиентов. Оно может меняться в зависимости от того, по какому направлению заявки окажутся больше.



В "Газпроме" отмечают, что компания поставляет газ в Европу согласно заявкам потребителей в соответствии с действующими контрактами. Помимо газопровода "Ямал — Европа" российский газ поступает в европейские страны также по "Северному потоку" и с помощью мощностей украинской газотранспортной системы.