В СФ предложили создать механизм возмещения вреда от действий искусственного интеллекта

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации предлагает разработать правовой механизм возмещения вреда в результате применения технологий искусственного интеллекта. Об этом в среду сообщили в пресс-службе СФ.

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"Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации также призвал разработать правовые механизмы возмещения вреда, причиненного в результате использования технологий ИИ в различных сферах применения. Речь идет в том числе о страховании ущерба", - подчеркнули в пресс-службе.

Также Совет предложил внедрять технологии искусственного интеллекта в работу центров обработки звонков и единых дежурных диспетчерских служб федеральных, региональных и муниципальных учреждений, а министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ рекомендовал разработать программы цифровой трансформации таких центров и диспетчерских, "в том числе для внедрения в их деятельность технологий искусственного интеллекта".

"Речь идет о голосовых помощниках, которые помогают сориентироваться в наборе типовых услуг и получить нужную информацию, зачастую не прибегая к услугам оператора. Они успешно применяются в коммерческих организациях и вполне могут быть внедрены в сфере ЖКХ и других организациях", - подчеркнул первый вице-спикер СФ Андрей Турчак, которого цитирует пресс-служба.

Среди других предложений Совета - внедрение в действующее законодательство кодекса этики в сфере ИИ, разработка законодательного запрета на включение в состав технологий ИИ алгоритмов и параметров, дискриминирующих граждан по различным признакам, создание механизма предварительной оценки последствий внедрения технологий ИИ в целях исключения негативного воздействия на права человека и гражданина. Кроме того, Совет рекомендует снять действующие ограничения, которые требуют обязательного присутствия человека на месте водителя при экспериментальном движении беспилотных машин по дорогам общего пользования, а также подготовить законодательную базу для появления автономных стационарных точек розничной торговли на базе технологий искусственного интеллекта.