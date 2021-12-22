Песков: важно амортизировать влияние глобальных кризисных процессов на экономику России

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Надо использовать все возможности, чтобы сгладить влияние кризисных процессов в мировой экономике на ситуацию в РФ. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия-24".

Он отметил чрезвычайно кризисные явления в долларовой зоне, в зоне евро, "что не может не оказывать давление на экономики всех стран мира". При этом, добавил Песков, "государства продолжают вкачивать триллионы долларов в качестве мер стимуляции и поддержки экономики на посткризисном этапе, и это без последствий не пройдет".

"А наше дело - это использовать все наши внутренние возможности, а таковые имеются, чтобы амортизировать эти негативные процессы у нас в стране и не давать этим процессам отразиться на россиянах", - сказал Песков.