Глава "Нафтогаза" считает вероятным, что "Северный поток - 2" вообще не запустят

КИЕВ, 23 декабря. /ТАСС/. Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко высказал предположение, что газопровод "Северный поток - 2" могут не ввести в эксплуатацию.

"Мы считаем, что есть существенная вероятность того, что он не запустится в ближайшее время или не запустится вообще", - сказал он в опубликованном в четверг интервью агентству РБК-Украина.

Витренко полагает, что России следует "полностью поменять подходы к поставкам газа в Европу, убрать геополитику из этого и потерять возможность использовать газ как оружие", например, демонополизировать экспорт газа трубопроводным транспортом.

"Тогда газ будет просто продаваться на границе или внутри России, экспортироваться разными компаниями", - пояснил он, назвав такой подход работой по европейским правилам. Именно перед таким выбором, сказал Витренко, сейчас поставлена Россия - "либо европейские правила, либо "Северный поток - 2" никогда не сможет заработать".