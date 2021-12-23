В "Нафтогазе" рассчитывают, что Запад наложит санкции на оба "Северных потока"

КИЕВ, 23 декабря. /ТАСС/. Глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью агентству РБК-Украина, опубликованном в четверг, выразил мнение, что Запад должен наложить санкции не только на "Северный поток - 2", но и на проект "Северный поток - 1".

"Мы как раз именно эту идею (о санкциях против "Северного потока - 1" - прим. ТАСС) предложили. <...> Сказали: смотрите, мы не против санкций против "Северного потока" как компонента реакции Запада на полномасштабное вторжение (Запад и Украина делают заявления о якобы намерениях России вторгнуться на Украину - прим. ТАСС), но "Северного потока - 1", а не "Северного потока - 2". А "Северный поток - 2" должен быть уже под санкциями", - заявил он.

В целом же Витренко не считает достаточным наложение санкций исключительно на "Северный поток - 2". "Сейчас вот новая хитрость: давайте привяжем санкции по "Северному потоку - 2" к условию полномасштабного вторжения. Мы объясняем, что это очень неправильный подход, нечестный", - утверждает он. По его словам, в Киеве считают, что России является угрозой не только для Украины, но и для всей Европы, поэтому адекватной реакцией, полагает Витренко, должны быть не санкции в отношении газопровода, а предоставление военной помощи украинской стороне. "Даже если в рамках вот этой военной помощи будут рассматриваться какие-то санкции, они должны быть такими, чтобы прекратить в принципе сотрудничество Запада с Россией. Это изолирование России. Тогда речь должна идти о "Северном потоке - 1", "Ямал-Европа", "Турецком потоке" - о совершенно других вещах. В такой ситуации речь должна идти о том, что Запад просто отрезает Россию от себя и предоставляет военную помощь Украине, которая будет воевать с Россией", - сказал глава "Нафтогаза".

Газопровод "Северный поток" (Nord Stream) протяженностью 1 224 км проходит от Выборга до немецкого города Грайфсвальд (федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания). На сегодняшний день "Северный поток" самый протяженный подводный газопровод в мире. Оператором является компания Nord Stream AG. Прокладка трубопровода начата в апреле 2010 года, коммерческая поставка газа - 8 октября 2012 года. Проектная пропускная способность - 55 млрд куб. м газа в год. Суммарные инвестиции в проект составили €7,4 млрд.

В последнее время на Западе и на Украине все чаще звучат заявления о якобы возможном "вторжении" России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения проблемы на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.