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Большая пресс-конференция Владимира Путина

Путин назвал "золотой серединой" нынешнюю политику финансовых властей

© REUTERS/Evgenia Novozhenina

Путин назвал "золотой серединой" нынешнюю политику финансовых властей РФ.

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Большая пресс-конференция Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина
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