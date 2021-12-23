Путин: запуск ВСМ сделает бессмысленным авиасообщение между Москвой и Санкт-Петербургом

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Запуск высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург сделает бессмысленным авиасообщение между этими городами, поэтому проект надо оценить с экономической точки зрения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

"Но авиация на этом "плече" Москва - Петербург перестанет существовать. Это очевидно, потому что из центра Москвы в центр Петербурга - сколько там будет, три часа? А сейчас только в Москве до аэропорта доехать иногда занимает полтора. Поэтому авиация на этом "плече" становится бессмысленной", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности запуска ВСМ.

По словам Путина, экономика проекта должна быть просчитана с учетом международного опыта.

"Надо все взвесить, подумать, посмотреть, как развиваются высокоскоростные магистрали в других странах. Скажем, в КНР много очень подобных систем связи железнодорожных, до недавнего времени все были убыточными даже для Китая - я имею в виду, что это страна с 1,5-миллиардным населением. Экономика - ее надо считать". - отметил глава государства.