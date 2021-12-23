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Большая пресс-конференция Владимира Путина
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Путин пообещал поручить главе РЖД оценить связанность территорий ж/д сетью в регионах

Президент подчеркнул, что вопрос связанности российских территорий чрезвычайно важен и для экономической, и для гуманитарной составляющей жизни людей

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал поручить главе РЖД Олегу Белозерову оценить железнодорожную связанность регионов.

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Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн
Большая пресс-конференция Владимира Путина.

"Обязательно переговорю сегодня-завтра с Олегом Валентиновичем, руководителем РЖД. Такое поручение он получит - посмотреть на связанность этих близлежащих территорий", - сказал глава государства в четверг на ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки, спросившей о появлении в будущем возможности уехать на поезде из Йошкар-Олы в такие города, как Нижний Новгород, Самара, Владимир.

Президент также отметил, что компания всегда смотрит на экономическую составляющую.

"Но если ничего не делать, то ничего не будет, поэтому пусть попробуют <...> Посмотрим, что удастся сделать", - добавил Путин.

Он также подчеркнул, что вопрос связанности российских территорий чрезвычайно важен и для экономической, и для гуманитарной составляющей жизни людей.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияБольшая пресс-конференция Владимира ПутинаБелозеров, Олег Валентинович
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