Путин пообещал поручить главе РЖД оценить связанность территорий ж/д сетью в регионах

"Обязательно переговорю сегодня-завтра с Олегом Валентиновичем, руководителем РЖД. Такое поручение он получит - посмотреть на связанность этих близлежащих территорий", - сказал глава государства в четверг на ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки, спросившей о появлении в будущем возможности уехать на поезде из Йошкар-Олы в такие города, как Нижний Новгород, Самара, Владимир.

Президент также отметил, что компания всегда смотрит на экономическую составляющую.

"Но если ничего не делать, то ничего не будет, поэтому пусть попробуют <...> Посмотрим, что удастся сделать", - добавил Путин.

Он также подчеркнул, что вопрос связанности российских территорий чрезвычайно важен и для экономической, и для гуманитарной составляющей жизни людей.