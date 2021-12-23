Путин: у нового руководства "Роснано" есть карт-бланш на оценку ситуации в компании

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Новое руководство "Роснано" имеет карт-бланш на оценку реальной ситуации в компании. Об этом сказал в четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

"По-разному оцениваются эти проблемы в стоимостном выражении. <...> Вы знаете, что к работе приступило новое руководство. У них есть карт-бланш, чтобы провести объективную оценку, привлечь лучших специалистов для того, чтобы реально оценить ситуацию, которая в компании сложилась", - сказал Путин, отвечая на вопрос о долгах "Роснано".

Путин назвал непростой проблему с долгами "Роснано", но считает, что компания в целом является жизнеспособной.

Госгарантии по займам "Роснано" должны исполняться, но компания должна сама спокойно разбираться с банками по долгам, указал Путин.