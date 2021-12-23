"Удовлетворительно" ЦБ и кабмину, Европе - "пожалуйте бриться". Путин - об экономике

Действия правительства и Центрального банка России в пандемию заслуживают удовлетворительной оценки, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на традиционной большой пресс-конференции.

Говоря об инфляции, которая в этом году достигла 8%, глава государства напомнил, что в Соединенных Штатах она превышает целевой показатель втрое, а затронув вопрос повышения ключевой ставки - что без этого ситуация могла бы оказаться, как в Турции, где национальная валюта ушла в крутое пике. Путин остановился и на энергетическом кризисе в Европе - она сама, подчеркнул он, стала отказываться от долгосрочных контрактов в пользу рыночных механизмов, так что теперь "пожалуйте бриться".

ТАСС собрал основное из того, что сказал президент об экономике.

Об экономике в пандемию

"Не составит труда сказать, что наша экономика, столкнувшись с вызовами коронавирусной инфекции и необходимым вынужденными ограничениями в этой связи <...>, все-таки оказалась более мобилизованной и готовой к таким шокам, чем многие другие развитые экономики мира, <...> даже если "двадцатку" взять". У нас уровень спада экономики составил три процента, что гораздо ниже, чем во многих ведущих экономиках мира, и мы восстановились гораздо быстрее, чем другие страны".

О поддержке бизнеса и граждан

"В целом люди с пониманием относятся, в общем положительно оценивают работу и усилия правительства по поддержке бизнеса. Кстати говоря, и результат неплохой". "Наверное, можно было бы сделать что-то потоньше или побыстрее, но хочу отдать должное нашим коллегам: все-таки все это [выделение поддержки] происходит в прямом контакте с бизнес-сообществом".

Россия потратила на поддержку пострадавших от пандемии отраслей экономики 4,5% ВВП в 2020 году и почти 1% ВВП в 2021-м, "это все-таки огромные для нас цифры", при этом власти "не просто деньги отдавали абы как и абы кому".

Об итогах года

"В целом я считаю, что и работа правительства, и работа Центрального банка заслуживает, ну будем вести себя скромно, удовлетворительной оценки. Результаты положительные". Так, ВВП России по итогам 2021 года вырастет на 4,5%, реальные доходы граждан увеличатся на 3,5% против падения годом ранее, а безработица, несмотря на "определенные сложности и трудности", будет ниже, чем до пандемии, - около 4,4%.

Кроме того, "хорошие очень показатели в стройке, рекордные показатели - 90 млн кв. м": "Впервые такой результат достигнут в новейшей истории России".

О повышении ставки

"Я знаю неудовлетворенность реального сектора от повышения ставок, но если этого не делать, то у нас может быть, как в Турции <...> Надо аккуратнее этим инструментом пользоваться. Но ЦБ проводит независимую политику. Вам может показаться это странным, я не вмешиваюсь в работу Центрального банка, но оцениваю ее положительно".

"Полагаю, что в принципе [в финансовой политике] мы находим золотую середину".

Об инфляции

"Если взять ведущую экономику мира - Соединенные Штаты, то у них инфляция, по-моему, уже 6,2% при целевом показателе в 2%. То есть у них в три раза [инфляция] превысила целевой показатель. У нас она тоже большая - 8%. У нас целевой [показатель] был 4%, то есть [инфляция] в два раза увеличена по сравнению с целевым показателем, а у них в три. И это серьезное дело, я думаю, что ФРС придется что-то делать".

Об энергетическом кризисе в Европе