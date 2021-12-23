Украина намерена сократить потребление газа на 30-40% в ближайшие годы

КИЕВ, 23 декабря. /ТАСС/. Украина ставит цель сократить потребление газа на 30-40% в ближайшие годы и увеличить собственную добычу голубого топлива. Об этом в четверг сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании кабинета министров, которое транслировалось в YouTube.

"Мы подготовили два документа. Наша цель - мероприятия по энергосбережению, чтобы сократить потребление газа на 30-40% в ближайшие годы, а также увеличение [объемов] газа собственной добычи", - сказал премьер.

Ранее глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что в условиях роста цен на газ в Европе страна все равно продолжит его закупать. "Мы в любом случае будем закупать газ, потому что нам не хватает собственной добычи. По крайней мере пока не снизится потребление всех наших клиентов", - сказал Витренко.

Он также выразил мнение, что Россия прекратит транзит газа через Украину после запуска газопровода "Северный поток - 2". "Я бы ожидал, что с введением "Северного потока - 2" Россия физически прекратит транзит через Украину", - сказал он, отметив, что это "еще больше усложнит ситуацию на рынке газа в Европе", в том числе с ценами на топливо.

В декабре 2019 года Москва и Киев договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020 по 2024 год с возможностью продления соглашения еще на 10 лет. Контракт предусматривает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и 40 млрд куб. м ежегодно с 2021 по 2024 год. Договоренность о транзите предполагает принцип "качай или плати", когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше.

Транзит российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему в прошлом году составил 55,8 млрд куб. м, что стало самым низким показателем за последние 30 лет. 30 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обсуждение с Киевом темы продолжения транзита российского газа через Украину после 2024 года возможно только после того, как у "Газпрома" найдутся конечные покупатели в Европе на это топливо.