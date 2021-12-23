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Большая пресс-конференция Владимира Путина

Путин уверен, что проблема с водоснабжением Крыма будет решена

Путин уверен, что проблема с водоснабжением Крыма будет решена. Россия "постепенно, но уверенно" будет решать вопросы с доходами населения и уровнем цен в Крыму.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияБольшая пресс-конференция Владимира ПутинаКрым
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