Марий Эл, Татарстан и Кировская область заинтересованы в межрегиональном ж/д сообщении

ТАСС, 22 декабря. Республики Марий Эл, Татарстан и Кировская область заинтересованы в развитии железнодорожного сообщения между регионами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы Марий Эл.

Президент РФ Владимир Путин после вопроса журналиста на ежегодной пресс-конференции пообещал поручить главе РЖД Олегу Белозерову оценить железнодорожную связанность регионов, в том числе Марий Эл.

"Республика Марий Эл, Республика Татарстан и Кировская область заинтересованы в развитии железнодорожного сообщения, однако необходимо участие ОАО "РЖД", так как вопросы строительства и электрификации железнодорожных путей являются специфическими, а развитие межрегиональных железнодорожных перевозок относится к полномочиям ОАО "РЖД", - сказал собеседник агентства.

В сообщении отмечается, что существующая железнодорожная ветка в Йошкар-Оле является тупиковой, одноколейной и неэлектрифицированной. Кроме того, существует необходимость рассмотрения вопроса продления железнодорожной ветки Зеленый Дол (Республика Татарстан) - Яранск (Кировская область) до станции Котельнич для устранения разрыва в железнодорожном коридоре "Север - Юг" и соединения северной и южной железнодорожных веток Транссибирской магистрали по линии Казань - Йошкар-Ола - Киров с учетом "Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года".

Ранее сообщалось, что по поручению главы республики Александра Евстифеева в Марий Эл построен автовокзал и возобновлено авиасообщение, развиваются иные маршрутные пути с другими городами.

Также, по словам пресс-службы, в республике развиты пассажирские перевозки автобусным транспортом в межрегиональном сообщении. "Из Йошкар-Олы можно добраться до Москвы, Нижнего Новгорода, Пензы, Казани, Чебоксар, Кирова, Саранска, Сыктывкара и других городов. Для упорядочивания работы в пассажирских перевозках в Йошкар-Оле построен новый автовокзал. Месяц назад генподрядчик успешно сдал объект", - пояснил собеседник агентства.