Меликов: Дагестану удалось наладить взаимодействие с Минэнерго РФ по проблемным вопросам

Глава региона добавил, что "Россети" разработали программу модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса республики на 7,8 млрд рублей, отдельно будет принята программа по Махачкале. В этом году также на подготовку к зиме направлено намного больше средств, чем раньше, сообщил Меликов.

"Сейчас нам удалось наладить конструктивное взаимодействие с Минэнерго РФ и руководством ресурсоснабжающих организаций. Есть результаты", - написал он на своей странице в Instagram.

"Внимательно смотрел в онлайн-режиме большую пресс-конференцию президента России Владимира Владимировича Путина по итогам года. В пресс-конференции участвовали и наши журналисты, а одному из них даже удалось озвучить свой вопрос. Вопрос, кстати, для нас больной - о проблемах с обеспечением дагестанцев светом, газом и водой. В части водоснабжения реализуется другая программа, в рамках которой до 2024 года пройдут мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции около 110 объектов водоснабжения. Нам также одобрили инфраструктурный бюджетный кредит в 10,5 млрд рублей для строительства систем водоснабжения", - написал он.

Глава Дагестана также рассказал, что объекты газификации появятся в 27 районах региона до 2025 года в рамках программы развития газоснабжения.

"Будем реализовывать программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы совместно с "Газпромом". На нее направят свыше 13 млрд рублей инвестиций, а объекты газификации появятся в 27 районах Дагестана" , - сообщил он.

В ходе ежегодной пресс-конференции президента РФ журналист РИА "Дагестан" Магомед Магомедов обратил внимание на "энергетический кризис", который наблюдается в республике - проблемы с энерго- и водоснабжением, а также транспортировкой газа в отдаленные села. По словам журналиста, несмотря на понимание проблемы со стороны руководства страны и республики, есть сложности во взаимоотношении с коммерческими структурами, которые в настоящее время управляют некоторыми объектами ресурсоснабжения в Дагестане. Глава государства пообещал разобраться в проблеме.