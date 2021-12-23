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Поставки российского газа в Европу сократились на фоне выполнения контрактных обязательств

Как поясняет Bloomberg, "Газпром" заключает с европейскими партнерами контракты, в которых указаны минимальные объемы экспорта

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Экспорт российского газа в европейские страны значительно уменьшился из-за того, что "Газпром" уже выполнил основную часть контрактных обязательств, а закупки сверх указанных объемов по рыночным ценам не устраивают европейские компании. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg.

Как поясняет Bloomberg, "Газпром" заключает с европейскими партнерами контракты, в которых указаны минимальные объемы экспорта. В случае возникновения спроса на дополнительные поставки они должны быть оплачены по рыночной стоимости. Благодаря таким условиям в этом году российский газ доставался европейским компаниям по ценам, которые были ниже рыночных, указывает агентство.

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Однако цены на природный газ в Европе продолжали расти на фоне наступившей зимы, в связи с чем компании не выставляют новые заявки. Во вторник, согласно данным лондонской биржи ICE, цена газа в Европе по итогам биржевых торгов достигла рекордного уровня выше $2100 за тыс. куб. м. Торги на хабе TTF в Нидерландах завершились на уровне в $2107 за тыс. куб. м, или 180,34 евро за МВт·ч.

В то же время европейские компании не имеют претензий к "Газпрому". В германской Uniper SE заявили, что стороны выполнили взаимные обязательства на этот год. Той же позиции придерживаются в компании RWE AG и в самом "Газпроме", добавляет Bloomberg.

 В Европе надеются, что ситуацию исправит увеличение поставок сжиженного природного газа из других регионов, однако это обстоятельство не избавит континент от неопределенности полностью, пишет агентство.

В четверг на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин указал, что энергетический кризис в Европе в том числе вызван желанием ЕС перейти к рыночной модели отношений, к спотовым поставкам. Российский лидер отметил, что множество факторов, таких как неблагоприятная погода, длинная и холодная весна в 2021 году, низкий уровень закачки газа в европейские подземные хранилища, неработающие ветряные электростанции, привели к росту спотовых цен.

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