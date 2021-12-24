"Газпром" четыре дня подряд не заказывает прокачку по Ямалу - Европе

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Реверсные поставки газа по газопроводу Ямал - Европа из Германии в Польшу продолжаются четвертый день подряд в отсутствие бронирования мощностей на прямую прокачку в Германию со стороны "Газпрома" из-за отсутствия заявок. Это следует из данных газотранспортного оператора Gascade .

Направление прокачки газа по трубопроводу зависит от заявок, которые газотранспортный оператор получает от клиентов. Направление потока газа может меняться из-за получения более высоких номинальных заявок (номинаций) на прокачку в том или ином направлении. Если же клиенты хотят изменить свои номинации, то формируются так называемые реноминации на поставки газа по трубе.

"Газпром" накануне на аукционе "на день вперед" вновь не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу Ямал - Европа на пятницу. При этом возможностью заказать прокачку на пятницу на внутридневных торгах сегодня ночью компания также не воспользовалась. Таким образом, холдинг отказывается от бронирования прокачки по трубопроводу на следующие сутки уже четвертый день подряд.

"Газпром" начал снижать объем бронирования транзита газа по газопроводу Ямал - Европа неделю назад, а с понедельника "Газпром" и вовсе не бронирует мощности прокачки газа по этому трубопроводу. В результате с 21 декабря физический поток газа по газопроводу идет в реверсном направлении из Германии в Польшу.

Президент РФ Владимир Путин накануне подчеркнул, что "Газпром" не бронирует мощности газопровода Ямал - Европа, потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей. По его мнению, реверс позволяет европейцам перепродавать газ, купленный по долгосрочным контрактам. В самом холдинге также отмечали, что компания поставляет газ в Европу согласно заявкам потребителей в соответствии с действующими контрактами.

Транснациональный газопровод Ямал - Европа проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии. Проектная мощность трубы составляет 32,9 млрд куб. м газа в год. Физический поток газа в Германию по этому газопроводу формируется как разность между реноминациями (уточненные заявки на прокачку) на поставку в прямом направлении и обратном (на реверс в Польшу).

О ценах на газ в Европе

Биржевая цена газа в Европе 21 декабря впервые в истории преодолела отметку в $2 000 за 1 тыс. куб. м на фоне наступающих холодов и при аномально низких запасах в европейских подземных хранилищах газа. Однако стоимость фьючерсов на хабе TTF высоко волатильна из-за спекулятивного фактора и не отражает реальную цену физических поставок в Европу.

Средняя цена экспорта газа по контрактам "Газпрома" в 2021 году составит $280 за 1 тыс. куб м.