Оппозиция Украины: страна избежит энергетической катастрофы, если кабмин уйдет в отставку

"За 10 месяцев 2021 года в сравнении с таким же периодом 2020 года нефтегазодобывающая отрасли упала почти на 3%. Очевидно, что это ненормально. Вместо того чтобы спасать Украину от энергетического кризиса, власть усугубляет его. Поэтому замена правительства сейчас актуальна как никогда. Если на смену этому кабмину придут профессионалы, Украина избежит энергетической катастрофы", - цитирует Бойко пресс-служба партии.

По его словам, на сегодняшний день увеличение добычи украинского газа должно быть одним из ключевых вопросов для правительства, однако действия властей все больше заводят страну в кризис, что уже отражается на промышленном секторе. "Новости с газового рынка в последние недели напоминают сводки с фронта, причем каждый день идут сообщения о потерях - когда из-за газа по 60-70 гривен (2,2-2,6 доллара) за кубометр одни предприятия сокращают производство, а другие и вовсе закрываются. Украина по вине правительства оказалась тотально не готова к таким событиям, и результат этой неготовности - уничтожение промышленности", - подчеркнул депутат.

Бойко добавил, что среди отраслей, зависимых от цены на газ, наиболее всего могут пострадать такие виды деятельности как производство удобрений, стекла, плитки, огнеупорных материалов. "Потери несут все, в том числе производители хлеба, в чем я сам убедился, когда во время поездки в Харьковскую область побывал на хлебозаводе. Пекари просят у государства газ по нормальным ценам, чтобы не повышать цены на такой стратегический продукт как хлеб. А им предлагают топить печи биогазом, который появится только тогда, когда построят мусороперерабатывающие заводы. В такой ситуации проще восстановить печи в сельских домах и печь хлеб там", - заметил он.

В 2020 году добыча газа на Украине сократилась на 4,4% до 19,7 млрд куб. м. В опубликованном в четверг интервью глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что крупнейшие украинские месторождения природного газа сильно истощены, в некоторых случаях запасы в них исчерпаны до 80%. Он также добавил, что в условиях увеличения цен на газ в Европе Украина все равно продолжит его закупать, потому что ей не хватает собственной добычи. В пятницу заместитель руководителя офиса президента Ростислав Шурма заявил, что украинские власти проводят переговоры с газодобывающими компаниями и надеются в ближайшие дни остановить рост цен на голубое топливо в стране.