Новак назвал одной из причин газового кризиса в Европе отсутствие планирования

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Завершить газовый кризис в Европе может только рост предложения, который бы обеспечивал растущий спрос, однако спрогнозировать, когда это произойдет, невозможно. Такое мнение в интервью РБК высказал вице-премьер РФ Александр Новак. Одной из причин возникновения кризиса он назвал отсутствие планирования.

"Трудно сказать, когда закончится период высоких цен. На мой взгляд, для этого должно быть предложение газа, которое обеспечит спрос в Европе в полном объеме. Должны быть созданы соответствующие запасы в ПХГ, необходимые для того, чтобы надежно проходить зимний период. Если большая часть потребления в Европе будет обеспечиваться за счет долгосрочных поставок из России, Алжира и Норвегии, тогда будет более стабильная ситуация с ценами", - сказал он.

При этом Новак считает, что "одна из причин энергетического кризиса в Европе - в отсутствии планирования". Европейские политики, по его мнению, излишне надеялись на рынок, "на поставки газа на споте, которые сегодня есть, а завтра - нет".

Вице-премьер также допустил приостановку поставок газа по украинскому маршруту в Европу, поскольку контрактный объем транзита в объеме 40 млрд куб. м на 2021 год уже выполнен. "Теоретически, наверное, возможно, если не будет заявок. Покупатель газа выбирает наиболее выгодную для себя стратегию. Сейчас он может брать газ из подземных газовых хранилищ, который туда был закачан, например, по более низким ценам, чем есть сегодня на рынке. Это чисто коммерческая история", - сказал он.

Новак подтвердил, что Россия физически готова увеличить объемы добычи и экспорта газа. "Ресурсная база, которая есть в России, позволяет обеспечивать спрос европейских потребителей в любых объемах", - отметил он и при этом подчеркнул, что "Газпрому" нужны долгосрочные контракты, "потому что для увеличения добычи требуются большие инвестиции, которые должны окупаться в длительном периоде".