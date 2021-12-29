Первые оценки влияния внедрения "Доступного интернета" могут появиться через полгода

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Предварительные оценки последствий внедрения "Доступного интернета" для операторов и абонентов могут быть сделаны через полгода. Более детальный анализ может быть проведен в конце 2022 года, сообщила в интервью ТАСС начальник управления регулирования связи и информационных технологий Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Елена Заева.

"Оценивать влияние этой нормы (внедрения проекта "Доступный интернет" - прим. ТАСС) на цены в будущем, на поведение операторов, их доходы и расходы, можно будет только по факту, например, через год. На текущий момент норма только принята, фактических обстоятельств нет, абоненты еще не поменяли потребительские предпочтения. Я думаю, что предварительные оценки можно будет привести через полгода, в начале лета, но не раньше", - сказала она.

Заева добавила, что антимонопольный регулятор не планирует специально готовиться к резкому изменению потребительского поведения в связи с началом реализации проекта.

"Любые прогнозы строятся на прогнозе изменения или неизменения потребительского поведения. Будет ли абонент менять свое потребительское поведение в связи с тем, что часть ресурсов у него теперь не считается за плату, или не будет, мы не знаем", - отметила глава управления ФАС.

В апреле текущего года ФАС сообщила, что проводит анализ последствий для операторов связи и абонентов роста тарифов от внедрения проекта "Доступный интернет". В свою очередь, крупные операторы информировали, что направили в ведомство собственные расчеты влияния проекта. Некоторые из них обращали внимание на то, что включение в "Доступный интернет" популярных сайтов с коммерческой составляющей и видео может привести к потерям для компаний, экспоненциальному росту трафика в сети и необходимости дополнительных инвестиций в инфраструктуру.