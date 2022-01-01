ЦБ может ограничивать число выдаваемых гражданам кредитов

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Банк России получил право устанавливать количественные ограничения по потребительским кредитам и займам для банков и микрофинансовых организаций. Соответствующий закон вступил в силу с 1 января 2022 года.

Ранее ЦБ заявлял, что планирует начать использовать механизм количественного ограничения со второго полугодия 2022 года.

Согласно закону, Банк России сможет устанавливать на основании решения совета директоров ЦБ прямые количественные ограничения, под которыми понимается максимальная допустимая доля отдельных видов кредитов в общем объеме займов указанного вида, предоставленных банком или микрофинансовой организацией в течение текущего квартала. Период и характеристики кредитов, при которых применяются прямые количественные ограничения, также определяется решением совета директоров регулятора.

Критерии ограничений

При этом ограничения будут дифференцированы по нескольким критериям: в зависимости от характеристик кредитов, вида микрофинансовых организаций, вида лицензий, выдаваемых банкам, отнесения кредитных организаций к системно значимым.

В случае нарушения установленных ЦБ прямых количественных ограничений предлагается для банков предусмотреть повышенные значения надбавок к коэффициентам риска, уменьшить лимит по объему кредитов, а для микрофинансовых организаций предусмотреть дополнительные коэффициенты риска или применять меры, предусмотренные федеральными законами.

Предполагается, что закон будет способствовать ограничению рисков, связанных с ростом кредитования в сегментах необеспеченного потребительского кредитования, и повышению стабильности финансовой системы.