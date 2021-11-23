Ограничение на выдачу потребительских кредитов: власти озабочены ростом долгов россиян

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, дающий Центральному банку возможность ограничивать банкам и микрофинансовым организациям выдачу потребительских кредитов населению.

Законопроект наделяет Центробанк правом прямо ограничивать отдельные банки и микрофинансовые организации (МФО) в выдаче тех или иных потребительских кредитов (и соответственно займов). То есть, если регулятор определит, что банк чрезмерно увлекся выдачей, например, кредитных карт, он сможет на несколько месяцев запретить ему делать это совсем или разрешит выдавать не более определенного количества кредитов такого вида.

Отдельно надо сказать, что на ипотеку и автокредиты ограничения распространяться не будут. Речь идет только о необеспеченных кредитах и займах.

Законопроект, по словам представителей ЦБ, направлен на то, чтобы банки дополнительно не закредитовывали граждан, уже несущих высокую кредитную нагрузку. Однако еще до принятия проекта в первом чтении участники рынка пытались облегчить свое положение. Так, Ассоциация банков России написала письмо (правда, не в Центральный банк, а в Минфин), в котором заявила, что поправки могут иметь "системные риски для российских заемщиков". Что, не сумев из-за ограничений ЦБ получить кредит в банке, граждане отправятся искать деньги в полулегальных или совсем нелегальных источниках.

ЦБ понимает позицию банков, но сам придерживается другого мнения. Эльвира Набиуллина отметила, что регулятор "не сможет сидеть сложа руки и ждать, когда проблема рассосется, потому что сама она не рассосется". По данным Национального бюро кредитных историй, в среднем по стране на одного заемщика приходится 2,1 кредита. Помимо этого, с начала 2021 года долговая нагрузка граждан выросла с 27 до 35%. Это значит, что заемщики отдают банкам в счет погашения долгов в среднем треть своих доходов. А доля тех, кто тратит на погашение долгов 80% своего дохода, составляет больше 30%. Вырос и средний размер просроченного платежа — с 15,7 тыс. до 17,4 тыс. рублей. Зато снизился средний уровень просроченных кредитов. По итогам первого полугодия 2021-го он составил 4,2% (во втором полугодии 2020 года было 4,5%).

Что изменилось ко второму чтению

Еще одним предложением, которое банкиры рекомендовали рассмотреть, стал вывод из-под ограничений не только ипотеки и автокредитов, но и кредитных карт. Они ссылались на то, что условия предоставления средств по таким картам не установлены четко. В отличие от кредита наличными, где сразу прописана ставка и выдаваемая сумма, "карточный" кредит может меняться в зависимости от индивидуальных характеристик заемщика: уровня его дохода, кредитной истории, платежной дисциплины и т.д.

Однако и это предложение не нашло отклика у законодателей. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков пояснял, что различие между классическими кредитами наличными и кредитными картами во многом условно. И при таком исключении банки с развитым бизнесом именно в области кредитных карт получат необоснованные преимущества.

В итоге главное изменение, внесенное в законопроект ко второму чтению, — отказ от обязательного информирования финансовыми организациями своих клиентов (в том числе и потенциальных) о введении ограничений. До этого предполагалось, что банки и МФО обязаны будут размещать эту информацию на своих сайтах и в клиентских отделениях.

За что могут быть наложены ограничения?

Ограничения будут накладываться по решению совета директоров Банка России. Лимиты будут различаться в зависимости от статуса организации:

— банк с универсальной лицензией;

— банк с базовой лицензией;

— МФО.

Факторами для принятия решений ЦБ назвал:

— высокий рост кредитования заемщиков с определенным уровнем показателя долговой нагрузки в течение двух кварталов;

— рост кредитов за 12 месяцев, опережающий увеличение доходов населения за то же время;

— рост за 12 месяцев доли кредитов с просрочкой больше 90 дней, который превышает среднеарифметический размер задолженности по потребительским кредитам за тот же период;

— увеличение доли потребительских кредитов со сроком возврата больше пяти лет два квартала подряд.

Другими словами, ЦБ собирается усложнить выдачу долгоиграющих кредитов, особенно гражданам с высокой долговой нагрузкой.

Закон должен вступить в силу 1 января 2022 года. Но первые выводы Банк России сможет сделать не раньше чем через полгода — по итогам мониторинга ситуации на протяжении двух кварталов.

Попытки финансовых властей "охладить" рынок потребкредитования уже приносят определенный эффект. По данным бюро кредитных историй "Эквифакс", российские банки в сентябре выдали 1,17 млн потребкредитов на 362,6 млрд рублей. Это на 7% меньше по количеству и на 3% меньше по объему по сравнению с предыдущим месяцем. По словам главы бюро Олега Лагуткина, основных причин этому две: повышение ЦБ ключевой ставки и ужесточение регуляторной риторики, направленной на ограничение выдачи необеспеченных кредитов. Тем не менее по сравнению с прошлым годом выдачи выросли на 6,8% по количеству и на 31% по объему.

Что еще может измениться

Тем временем депутаты внесли в Госдуму еще один законопроект, посвященный кредитованию. Проект предусматривает снижение максимальных размеров ежедневной ставки по краткосрочным (до одного года) потребительским кредитам и займам. Сейчас максимальная ставка составляет 1% в день (то есть 365% годовых). А согласно законопроекту она должна уменьшиться до 0,8% в день (до 292% годовых). Помимо этого, предлагается ограничить максимальный размер задолженности по таким займам (с учетом штрафов, неустоек и других возможных платежей) до 1,3 от размера выданной суммы. Сейчас такая сумма может доходить до полутора размеров.

Если проект обретет статус закона, то он вступит в силу через 90 дней после его официального опубликования, а норма о снижении максимального размера суммы всех платежей — с 1 июля 2022 года.