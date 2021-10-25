"Известия": долговая нагрузка россиян выросла до 35% их дохода за шесть месяцев 2021 года

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Уровень долговой нагрузки россиян увеличился с 27% до 35% их дохода в первой половине 2021 года. Об этом в понедельник сообщает газета "Известия" со ссылкой на расчеты "Карты кредитной активности" проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "За права заемщиков".

По данным газеты, по итогам первого полугодия задолженность россиян по кредитам увеличилась на 13,6% и составила 22,64 трлн рублей. Самым закредитованным регионом России стала Республика Тыва (78%). Также в антилидерах Калмыкия (64%), Ленинградская область (50%), Удмуртия (50%) и Чувашия (50%), пишут "Известия". Лучшие показатели по уровню долговой нагрузки продемонстрировали Чечня (13%), Дагестан (11%), Ингушетия (11%), Крым (5%) и Севастополь (6%).

В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) газете рассказали, что сейчас в среднем по стране на одного заемщика приходится 2,1 кредита. "Показатель долговой нагрузки продолжает расти, однако темпы роста сильно замедлились", - сообщил изданию директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Эксперты ОНФ отметили, что на повышение долговой нагрузки повлиял рост среднего размера практически всех категорий заимствования. "Наши наблюдения демонстрируют еще одну интересную тенденцию: в некоторых регионах с высокой насыщенностью кредитов всех категорий растет средний чек "займов до зарплаты". То есть высока вероятность того, что заемщики, которым из-за высокого показателя долговой нагрузки (ПДН) банки в кредитовании отказывают, все чаще идут за средствами на микрофинансовый рынок, где кредиторы более лояльны в этом смысле", - рассказала газете руководитель проекта "Народного фронта" "За права заемщиков" Евгения Лазарева.

Она отметила, что среди банкротных дел немало таких, когда заемщик имеет 2-3 просроченных кредита в банке и около 20 просроченных займов в микрофинансовых организациях (МФО). "Деньги на микрофинансовом рынке дороже, скатывание в дефолт происходит быстрее. Существует риск перехода таких неразумных заемщиков на нелегальный рынок", - добавила Лазарева.

При этом в исследовании ОНФ отмечается, что россияне стали лучше платить по своим долгам. В абсолютном выражении уровень просроченной задолженности вырос в первом полугодии с 888,3 млрд рублей до 946,6 млрд рублей, а средний размер просроченного кредита - с 15,7 тыс. рублей до 17,4 тыс., но доля "плохих" долгов (просроченных более чем на 60 дней в течение последних шести месяцев) уменьшилась. Средний по стране уровень таких задолженностей в первой половине текущего года снизился на 0,3 процентных пункта (п. п.) и составил 4,2%. По сравнению с июнем 2020 года показатель сократился на 0,2 п. п., констатирует издание.