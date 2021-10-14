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ЦБ может количественно ограничить выдачи для уже имеющих кредиты заемщиков

Регулятор рассчитывает, что банки будут меньше кредитовать рискованных заемщиков и, как следствие, это повлияет на общие темпы кредитования

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Банк России может применить количественные ограничения выдач уже закредитованным заемщикам, сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова в интервью Reuters.

В начале октября президент РФ Владимир Путин поручил к 1 декабря принять закон, наделяющий Банк России полномочиями количественно ограничивать объемы необеспеченных потребительских кредитов. Данилова отметила, что, вероятно, в следующему году закон вступит в силу. Сейчас ЦБ разрабатывает нормативное регулирование и в ближайшее время планирует начать обсуждения с представителями рынка.

"Мы использовали бы прямые количественные ограничения (ПКО) для снижения рисков как раз в кредитовании уже закредитованных заемщиков. Нас беспокоит рост доли кредитов с ПДН (показатель долговой нагрузки - прим. ТАСС) больше 80%", - сказала она.

В результате ЦБ рассчитывает, что банки будут меньше кредитовать рискованных заемщиков и, как следствие, это повлияет на общие темпы кредитования. Сейчас доля кредитов с ПДН больше 80% составляет 30,3%. Регулятор планирует постепенно ограничить риски и не заинтересован в резкой остановке кредитования или в том, чтобы привлекающие кредиты на рефинансирование старых кредитов граждане столкнулись с большими сложностями, чтобы упала финансовая доступность. "Эту долю надо правильно калибровать. Когда у банков появится такое ограничение, они будут выбирать наименее рискованных заемщиков среди тех, кто соответствуют рискованному значению ПДН", - отметила Данилова.

После принятия закона ЦБ разработает нормативные акты, в которых будут определены активы, по которым устанавливаются ПКО, и порядок расчета. Это кредиты наличными, кредитные карты, займы МФО. Будут также определены последствия в случае, если банк не соблюдает ограничения.

Совет директоров ЦБ будет оценивать ситуацию и при необходимости устанавливать значение ПКО. "Например, мы можем ограничить долю в выдачах по кредитам с ПДН больше 80%. Конкретные цифры будет устанавливать совет директоров. Естественно, эти меры будут вступать в силу с определенным лагом, чтобы банки могли подстроиться", - сообщила Данилова.

Говоря об ипотечных кредитах, она отметила, что темпы роста выдач стабилизируются, и регулятор не планирует вводить новых ограничительных мер.

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