Цена газа в Европе за день снизилась до $1134 за тыс. куб. м

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Цена газа в Европе по итогам биржевых торгов в среду снизилась до $1134 за тыс. куб. м после того, как большую часть дня держалась в районе $1200, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общее снижение стоимости газа за день составило чуть более 9%.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $1134 за тыс. куб. м, или €96,75 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

29 декабря глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что заполнение газом второй нитки "Северного потока - 2" завершено, газопровод полностью готов к началу эксплуатации.

21 декабря биржевая цена газа в Европе впервые в истории преодолела отметку в $2000 за тыс. куб. м на фоне наступающих холодов и аномально низких запасов в европейских ПХГ. Однако в последующие дни цена скорректировалась на фоне возобновления ветрогенерации в Европе и новостей о том, что число танкеров, перевозящих СПГ из США в Европу, увеличилось на треть.

Стоимость фьючерсов на хабе TTF волатильна из-за спекулятивного фактора и не отражает реальную цену физических поставок в Европу. По данным "Газпрома", средняя цена экспорта газа по контрактам в 2021 году составит $280 за тыс. куб м.