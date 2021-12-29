Вице-премьер Словакии сравнил газовую проблему в Европе с покупкой хлеба

ПРАГА, 29 декабря. /ТАСС/. Власти ФРГ заняты решением несущественных проблем, что тормозит запуск газопровода "Северный поток - 2". Об этом заявил в среду вице-премьер и министр экономики Словакии Рихард Сулик в интервью братиславской газете Pravda .

"Немцы сами себе запрещают покупать [российский] газ, поставляемый через "Северный поток - 2". Они хотят получать его через Польшу по газопроводу "Ямал - Европа". Я сравню эту ситуацию с покупкой хлеба. Вы хотите больше хлеба, и продавец вам его предложит, но вы от него отказываетесь, так как хотите получить его упакованным в сумку не синего, а красного цвета. В данном случае [с поставками газа через "Северный поток -2"] решаются совершенно несущественные вещи", - отметил Сулик.

Такой подход Германии к запуску газопровода, по его словам, негативно отражается на обеспечении энергоносителями всех государств - членов Евросоюза. Цены на энергию в сообществе стремительно повышаются, она становится остродефицитным товаром. Данное положение напоминает вице-премьеру ситуацию, существовавшую в социалистический период словацкой истории, когда дефицитом торговали из-под магазинных прилавков.

Разрешения нет

Чтобы начать поставки газа по "Северному потоку - 2", он должен быть сертифицирован европейской стороной, а с 16 ноября этот процесс приостановлен, поскольку оператору проекта - компании Nord Stream 2 AG, чья штаб-квартира находится в Швейцарии, - необходимо зарегистрировать в Германии дочернее предприятие и передать ему основной капитал, касающийся германского сегмента.

Сама сертификация началась 8 сентября 2021 года и должна была занять четыре месяца, то есть завершиться самое позднее 8 января 2022 года. Германский регулятор - Федеральное сетевое агентство ФРГ - заверял, что продолжительность непосредственно сертификационных работ не превысит положенные четыре месяца, однако в этот срок не входит пауза, связанная с регистрацией германской "дочки".

В среду в регуляторе вновь подтвердили ТАСС эту позицию и подчеркнули, что от Nord Stream 2 AG пока не поступало необходимых документов о реорганизации бизнеса.

Ситуация в хранилищах

Европейские подземные хранилища газа истощены на 44%, а объем запасов в них уже на 28% ниже, чем в предыдущем году. Об этом доложил в среду глава "Газпрома" Алексей Миллер президенту РФ Владимиру Путину. На Украине, по его словам, запасы достигли исторических минимумов: если к концу прошлого декабря они составляли около 24 млрд куб. м, то сейчас - менее 14 млрд.

На этом фоне рыночная стоимость газа в Европе достигает $1,2 тыс. за 1 тыс. куб. м, а на прошлой неделе она впервые в истории преодолевала отметку в $2 тыс., следует из данных лондонской биржи ICE. Цена фьючерса на газовом хабе TTF не отражает стоимость физических поставок, поскольку носит в основном спекулятивный характер. При этом средняя цена по контрактам "Газпрома" в 2021 году в разы ниже - она составит $280 за 1 тыс. куб. м.

В самой России, констатировал Путин, ситуация с газоснабжением "ровная, стабильная" (хранилища, по данным Миллера, заполнены на 83%, несмотря на рекордный отбор газа для потребителей в стране). Какой она будет для Европы, зависит от европейских партнеров: "Северный поток - 2" готов к работе, "теперь слово за ними".