Кабмин России обсудит в январе поправки в закон об ответственности за утилизацию отходов

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Обсуждение законопроекта о расширенной ответственности производителей и импортеров за утилизацию товаров и упаковки (РОП) пройдет в январе 2022 года на площадке правительства РФ. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера России Виктории Абрамченко.

"В соответствии с поручением президента правительство подготовило редакцию законопроекта о РОП. Концепция РОП предполагает достижение полного баланса между выпускаемой в оборот упаковкой и ее утилизацией. <…> Законопроектом, за исключением упаковки, предлагается постепенное увеличение норматива утилизации для всех видов товаров с учетом переходного периода не менее 10% ежегодно с 2023 года. <…> Законопроект по поручению вице-премьера будет обсужден со всеми заинтересованными ведомствами на площадке правительства в январе 2022 года", - говорится в сообщении.

По словам Абрамченко, задача государства - ликвидировать серые зоны и правовые пробелы, которые позволяют уходить от ответственности за утилизацию товаров, а также сформировать меры по вовлечению вторичного сырья в оборот. Законопроектом предусматривается необходимость полной утилизации упаковки, в отношении которой исключено использование термина "норматив утилизации".

"Ежегодно в стране образуется более 60 млн тонн твердых коммунальных отходов, большинство из которых отправляются на свалки. Это серьезная экологическая нагрузка. В соответствии с поручениями президента пора внедрить принцип "загрязнитель платит". Нужно снять финансовую нагрузку с граждан и внедрить справедливую ответственность бизнеса. Не стоит пугать потребителей повышением цен или пустыми полками, для этого нет предпосылок. Во многих странах мира реализована РОП и уже улучшена ситуация с образованием и утилизацией мусора. И не за счет граждан. Законопроект направлен на обеспечение и контроль выполнения тех обязательств, которые якобы и так исполняются бизнесом" - сказала Абрамченко, слова которой приводятся в сообщении.

Законопроект оговаривает, что при отсутствии необходимых мощностей введение полной ответственности по всем видам товаров признано преждевременным. Кроме того, нормативы утилизации не могут являться одновременно "понижающим коэффициентом" при уплате экологического сбора, так как пропадает экономическая заинтересованность производителей и импортеров в обеспечении создания мощностей по обработке и утилизации отходов.

"Поэтому предусмотрено, что в случае недостижения норматива утилизации сумма экологического сбора, подлежащая уплате, должна рассчитываться исходя из разницы между нормативом утилизации и достигнутым объемом утилизации отходов, увеличенной в два раза, но не более 100%. Указанная норма подлежит применению с 1 января 2025 года. При этом, чем менее экологичным является соответствующий товар или упаковка, тем выше ставка экологического сбора. Методика расчета ставок будет устанавливаться правительством", - уточняет пресс-служба.

Реестр производителей и утилизаторов

Как отметили в пресс-службе, за шесть лет действия нынешняя система РОП не привела к снижению отходов и экономическому стимулированию развития отрасли. Кроме того, Росприроднадзор по результатам проверок представленной отчетности нередко выявляет неполноту и недостоверность указанных в ней сведений.

"Поэтому законопроект подразумевает усиление контроля за фактической утилизацией. Важным положением законопроекта стала верификация лиц, осуществляющих утилизацию отходов. Для этого будет вестись реестр утилизаторов", - уточняется в сообщении.

Также предлагается с 1 января 2025 года ввести запрет на продажу товаров и упаковки в том случае, если в реестр не внесены сведения о производителях. Это позволит внедрить принцип "загрязнитель платит" и устранить правовой пробел, при котором производитель товаров или упаковки может уйти от ответственности за ликвидацию произведенных отходов.

Для исключения практики заключения липовых договоров на утилизацию отходов законопроектом предусмотрено предоставление утилизаторами сведений о заключенных договорах на утилизацию, об объеме утилизированных отходов, а также о наличии у них соответствующих мощностей. При выявлении недостоверной информации будет взиматься недоплаченный экологический сбор, уточнили в пресс-службе.