Закон об упрощении получения россиянами налоговых вычетов по НДФЛ вступил в силу

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Закон, закрепляющий упрощенный порядок получения инвестиционного и имущественных вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), вступил в силу 1 января 2022 года.

Согласно закону, граждане РФ смогут получить вычеты по НДФЛ через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС), не заполняя налоговые декларации и не собирая документы для подтверждения.

Действующий в настоящее время механизм получения налоговых вычетов предполагает подачу налоговой декларации по НДФЛ (форма 3-НДФЛ) с подтверждающими право на вычеты документами по итогам налогового периода и возврата суммы удержанного за год НДФЛ.

Закон упрощает порядок получения налогоплательщиками следующих налоговых вычетов: имущественных - по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по целевым займам (кредитам), инвестиционных - по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, а также закон позволяет автоматизировать процессы налогового администрирования в данной части. Упрощенный порядок получения этих налоговых вычетов предполагает бесконтактное взаимодействие налогоплательщиков - физических лиц с налоговыми органами с помощью интернет-сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" и через автоматизированную проверку налоговым органом права налогоплательщика на получение налогового вычета. Такой порядок исключает необходимость заполнения налоговой декларации по НДФЛ и представления в налоговый орган подтверждающих документов для получения таких вычетов.

Закон также уточняет момент возникновения права налогоплательщика на получение имущественного налогового вычета.

Как пояснял ранее замминистра финансов Алексей Сазанов, право на имущественный налоговый вычет при приобретении прав на квартиру или комнату в строящемся доме возникает с даты акта приема-передачи объекта долевого строительства. При этом человек вправе обратиться за получением такого вычета после государственной регистрации прав налогоплательщика на эту квартиру или комнату.