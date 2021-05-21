Как оформить налоговый вычет? Инструкция, чтобы вернуть деньги

Список нужных документов также зависит от того, на какой вычет подаете. Так, чтобы вернуть деньги за самостоятельное лечение, понадобятся:

договор с медицинской организацией на оказание ее услуг;

специальная справка об оплате этих услуг (с кодом 1 при обычном лечении и с кодом 2 — при дорогостоящем);

лицензия медицинской организации или ИП, если в договоре или справке эта информация отсутствует.

Кстати, помните о нюансах при оформлении возврата за санаторно-курортное лечение: вычет идет только за лечение, то есть питание и проживание, которые тоже обычно входят в путевку, не учитываются. Так что важно, чтобы в документах было расписано, что именно входит в стоимость путевки.

Чтобы оформить вычет на покупку лекарств, понадобятся:

рецепт;

чек об оплате.

Если вы оформляли полис добровольного медицинского страхования (ДМС), то налоговая захочет увидеть:

договор добровольного медицинского страхования или полис ДМС;

копию лицензии страховой компании, если в договоре нет ее реквизитов;

чеки (или другие платежные документы), подтверждающие, что вы потратили деньги на оплату страховых взносов.

При тратах на благотворительность нужно предъявить:

копии платежных документов, которые подтверждают, что вы действительно переводили деньги. Это могут быть банковские выписки, чеки и т.п.;

копию договора на пожертвование, оказание благотворительной помощи и т.п.;

копии документов, подтверждающих статус организации.

Для вычета на обучение понадобится собрать:

договор с организацией на оказание образовательных услуг;

лицензию организации, если этой информации нет в договоре;

чеки, подтверждающие оплату.

Если платите за учебу своего ребенка или брата с сестрой, то также понадобятся:

свидетельство о рождении ребенка;

документы, подтверждающие факт опекунства или попечительства;

документы, подтверждающие родство с братом или сестрой.

Покупку жилья и выплаченные проценты по ипотечному кредиту придется подтвердить:

копией договора долевого участия или договора купли-продажи;

выпиской из ЕГРН о регистрации права собственности;

документами, подтверждающими расходы при приобретении имущества;

копией кредитного договора, по которому были выплачены проценты, если квартира покупалась в кредит;

справкой из банка об уплате процентов по кредиту.

А чтобы оформить вычет по ИИС, потребуются:

договор об открытии брокерского счета. Обычно брокер выдает его как раз при открытии счета. Но если вы, например, открывали брокерский счет онлайн или в приложении, стоит отдельно обратиться к брокеру;

справка от брокера о движении средств по счету за отчетный год. Она подтвердит, что вы зачислили на ИИС деньги и их достаточно для получения вычета.

Плюс налоговая всегда может попросить предоставить дополнительные документы для подтверждения расходов.