Как оформить налоговый вычет? Инструкция, чтобы вернуть деньги

В России упростили получение налоговых вычетов из НДФЛ при покупке жилья или земли, а также по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС). После 21 мая 2021 года у россиян появится возможность сделать это одним заявлением.
Здесь мы подробно писали, когда граждане могут официально платить меньше налогов. Теперь расскажем, как это оформить.
Шаг первый. Подсчитать сумму вычета и налога к возврату
Зависит от того, на какой именно вычет вы претендуете, — например, за лечение или за покупку жилья? При этом разные виды налоговых вычетов суммируются между собой. То есть если у человека ИИС и он купил квартиру, то у него есть право и на "жилищный", и на "инвестиционный" вычеты.
Шаг второй. Собрать документы, которые подтверждают, что вы действительно потратили деньги на цели, дающие право на налоговый вычет
Список нужных документов также зависит от того, на какой вычет подаете. Так, чтобы вернуть деньги за самостоятельное лечение, понадобятся:
- договор с медицинской организацией на оказание ее услуг;
- специальная справка об оплате этих услуг (с кодом 1 при обычном лечении и с кодом 2 — при дорогостоящем);
- лицензия медицинской организации или ИП, если в договоре или справке эта информация отсутствует.
Кстати, помните о нюансах при оформлении возврата за санаторно-курортное лечение: вычет идет только за лечение, то есть питание и проживание, которые тоже обычно входят в путевку, не учитываются. Так что важно, чтобы в документах было расписано, что именно входит в стоимость путевки.
Чтобы оформить вычет на покупку лекарств, понадобятся:
- рецепт;
- чек об оплате.
Если вы оформляли полис добровольного медицинского страхования (ДМС), то налоговая захочет увидеть:
- договор добровольного медицинского страхования или полис ДМС;
- копию лицензии страховой компании, если в договоре нет ее реквизитов;
- чеки (или другие платежные документы), подтверждающие, что вы потратили деньги на оплату страховых взносов.
При тратах на благотворительность нужно предъявить:
- копии платежных документов, которые подтверждают, что вы действительно переводили деньги. Это могут быть банковские выписки, чеки и т.п.;
- копию договора на пожертвование, оказание благотворительной помощи и т.п.;
- копии документов, подтверждающих статус организации.
Для вычета на обучение понадобится собрать:
- договор с организацией на оказание образовательных услуг;
- лицензию организации, если этой информации нет в договоре;
- чеки, подтверждающие оплату.
Если платите за учебу своего ребенка или брата с сестрой, то также понадобятся:
- свидетельство о рождении ребенка;
- документы, подтверждающие факт опекунства или попечительства;
- документы, подтверждающие родство с братом или сестрой.
Покупку жилья и выплаченные проценты по ипотечному кредиту придется подтвердить:
- копией договора долевого участия или договора купли-продажи;
- выпиской из ЕГРН о регистрации права собственности;
- документами, подтверждающими расходы при приобретении имущества;
- копией кредитного договора, по которому были выплачены проценты, если квартира покупалась в кредит;
- справкой из банка об уплате процентов по кредиту.
А чтобы оформить вычет по ИИС, потребуются:
- договор об открытии брокерского счета. Обычно брокер выдает его как раз при открытии счета. Но если вы, например, открывали брокерский счет онлайн или в приложении, стоит отдельно обратиться к брокеру;
- справка от брокера о движении средств по счету за отчетный год. Она подтвердит, что вы зачислили на ИИС деньги и их достаточно для получения вычета.
Плюс налоговая всегда может попросить предоставить дополнительные документы для подтверждения расходов.
Шаг третий. Выбрать, как хотите вернуть деньги
В зависимости от вида вычета получить возврат можно либо через налоговую службу (одной суммой раз в год), либо через работодателя (прибавка к зарплате). Первый требует больше документов, второй может быть не очень удобен технически. Для некоторых видов социальных вычетов действуют оба способа оформления. Например, на лечение, обучение и при покупке квартиры можно получить вычет у работодателя.
Если выберете возврат через работодателя, то нужно будет обратиться в налоговую с документами и заявлением на получение уведомления о праве на вычет. Форму такого заявления можно найти на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Максимум через 30 дней нужно это уведомление получить и передать его работодателю.
Тогда бухгалтерия просто перестанет удерживать налог 13% при выплате зарплаты. И делать она будет это до тех пор, пока вы не получите возврат полностью.
В случае получения возврата через работодателя не придется заполнять декларацию 3-НДФЛ. А это нередко одна из самых больших трудностей при оформлении налоговых вычетов. Плюс проверка документов у налоговой занимает здесь меньше времени. Но будет ли вам удобно удобно получать возврат небольшими суммами вместо единоразовой крупной выплаты?
Если нет, то заполнить декларацию 3-НДФЛ придется.
Шаг четвертый. Заполнить декларацию З-НДФЛ и отправить документы в налоговую
Проще всего это сделать через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. В него также можно зайти, если у вас уже есть аккаунт на сайте Госуслуг.
Пользователям доступны два варианта: установить на ПК специальную программу с декларацией, заполнить ее и потом загрузить файл или оформить декларацию сразу онлайн. Во втором случае понадобится электронная подпись, которую можно зарегистрировать здесь же, на сайте ФНС.
Для заполнения декларации понадобится справка по форме 2-НДФЛ — она содержит информацию о том, сколько вы заработали в минувшем году и сколько налогов заплатили. Ее можно найти непосредственно в личном кабинете налогоплательщика в разделе "Доходы" либо запросить у работодателя.
Если выбираете онлайн-оформление декларации и заявления на вычеты, то саму декларацию, по сути, заполнять и не придется. Система автоматически подтянет имеющиеся у нее данные. А все подтверждающие документы придется отсканировать и загрузить.
Впрочем, у налогоплательщиков остается возможность сдать документы и декларацию при личном посещении налоговой службы.
Кроме того, раздел "Жизненные ситуации" предлагает две разные опции: подать декларацию 3-НДФЛ или подать заявления на налоговые вычеты. Первая позволяет оформить сразу несколько разных вычетов в одном окне, вторая подойдет, если хотите оформить за раз один какой-то вычет.
В 2021 году можно подать декларацию и получить вычеты за три предыдущих года: 2020-й, 2019-й и 2018-й.
Шаг пятый. Дождаться окончания проверки и выплаты денег
Сначала налоговая проверит декларацию и документы, которые вы к ней приложили. По закону такая камеральная проверка занимает до трех месяцев. В это время налоговики могут запросить дополнительные документы.
Потом еще месяц заложен на то, чтобы ФНС перечислила деньги на счет налогоплательщика.
Если за год всю сумму вернуть не получилось, остаток переносится на следующий, но документы придется подавать заново. Годовой лимит — сумма уплаченных вами налогов.
Пример. У налогоплательщика есть право на возврат 260 тыс. рублей за покупку квартиры, но всего за год с него удержали в виде налогов 170 тыс. рублей. Вот эти 170 тыс. он и получит, а на остаток придется подавать еще через год. Таким образом, он получит всю сумму за два года.
Собственно, для имущественных и инвестиционных вычетов весь этот процесс с конца мая 2021 года сильно упрощается.
И как будет работать новая схема?
Больше не надо будет ни заполнять 3-НДФЛ, ни собирать документы, подтверждающие, что вы и правда покупали эту квартиру или открывали ИИС. Налоговая проверит эту информацию сама по межведомственным каналам.
При этом вычеты будут предоставляться проактивно, рассказали ТАСС в ФНС. То есть система автоматически проанализирует данные внешних источников и программных комплексов службы и сгенерирует предзаполненное заявление на вычет.
Сделает она это после того, как банки и брокеры начнут передавать соответствующую информацию в ФНС. Когда предзаполненное заявление будет сформировано, налогоплательщик получит соответствующее уведомление в личном кабинете. Ему останется это заявление только дополнить и подтвердить.
Также в ведомстве отметили, что в упрощенном порядке можно получить те налоговые вычеты, право на которые возникло у налогоплательщика с 1 января 2020 года. То есть если вы купили квартиру и зарегистрировали право собственности в 2019 году, а после не оформили вычет в 2020 году, придется собирать полный пакет документов.
Весь процесс теперь будет гораздо быстрее. На проверку ФНС отводится только 30 дней, а на перевод денег — еще 15. То есть вместо четырех месяцев оформление вычета от момента подачи заявления займет только полтора. Но проверку могут продлить, если налоговая заподозрит, что вы нарушаете законодательство.
Новый упрощенный порядок тем не менее не отменяет возможности воспользоваться имущественными или инвестиционными вычетами по старым правилам.
Арина Раксина