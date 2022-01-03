"Транснефть" в январе планирует прокачать 40,3 млн тонн нефти

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. "Транснефть" в январе планирует транспортировать по системе 40,32 млн тонн нефти, из которых 38,98 млн тонн - российской. Об этом сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

Около 21,78 млн тонн нефти из этого объема планируется направить на НПЗ страны и почти 18 млн тонн - на экспорт в дальнее и ближнее зарубежье.

При этом прокачка нефти по экспортному нефтепроводу "Дружба" в текущем месяце запланирована в объеме 3,23 млн тонн. Через порты РФ на экспорт в январе планируется отгрузить 10,67 млн тонн нефти, следует из данных Демина.

Он сообщил, что из Новороссийска в январе планируется отправить на экспорт 1,43 млн тонн нефти, из Приморска - 3,7 млн тонн нефти, из Усть-Луги - 2,4 млн тонн нефти, из Козьмино - 3,14 млн тонн нефти. Кроме того, отгрузка нефтепродуктов (ДТ-5) в январе из портов запланирована в объеме около 2,45 млн тонн.

В Китай по ВСТО "Транснефть" в январе планирует поставить 2,65 млн тонн.

Итоги декабря

Транспортировка нефти по системе "Транснефти" в декабре 2021 года выросла на 9,1% в сравнении с данными декабря 2020 года, до 39,82 млн тонн. Прокачка нефти на экспорт в прошлом месяце выросла в годовом выражении на 8,6%, до 18 млн тонн, следует из данных "Транснефти".

По магистральному нефтепроводу "Дружба" в ноябре было прокачано 3,16 млн тонн нефти, что на 10,9% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Через морские порты отгружено на экспорт около 10,6 млн тонн нефти (рост на 34,3% к декабрю 2020 года).