ОПЕК+ прогнозирует профицит на рынке нефти в 2022 году в объеме 1,4 млн б/с

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Глобальный рынок нефти в наступившем 2022 году закрепится в состоянии переизбытка предложения против дефицита в минувшем 2021 году, следует из доклада технического комитета ОПЕК+, заседавшего в понедельник. С копией доклада ознакомился ТАСС.

Как следует из документа, эксперты технической панели сохраняют базовый прогноз по росту спроса на 2022 год на 4,2 млн б/с, до 100,8 млн б/с. В этом сценарии переизбыток предложения на рынке нефти сохранится в объеме 1,4 млн б/с, а глобальные запасы увеличатся на 525 млн баррелей. Наиболее высокий уровень профицита ожидается в марте, апреле и ноябре 2022 года, следует из доклада. При этом "из-за высокой неопределенности на рынке нефти" техкомитет ОПЕК + разработал еще два сценария развития ситуации, предусматривающие, соответственно, замедление и ускорение темпов спроса на нефть по отношению к базовому прогнозу.

Так, по низкому сценарию спрос на нефть в 2022 году может вырасти только на 3,8 млн б/с, до 100,3 млн б/с, а переизбыток предложения увеличится до 1,8 млн б/с. По высокому сценарию рост спроса на нефть разгорится до 4,4 млн б/с, до 101,1 млн б/с. При этом профицит предложения на рынке все равно сохранится и составит 1,2 млн б/с.