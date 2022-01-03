FT: Warner Music приобрела права на все песни Дэвида Боуи за $250 млн

ЛОНДОН, 3 января. /ТАСС/. Американская звукозаписывающая компания Warner Music Group приобрела права на весь каталог песен британского рок-исполнителя Дэвида Боуи (1947-2016) за $250 млн. Об этом в понедельник сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

По их сведениям, сделка касается издательских прав на все 26 студийных альбомов музыканта. "Мы по-настоящему довольны тем, что музыка Дэвида Боуи теперь будет в надежных руках Warner Chappell Music (музыкальная издательская компания, входящая в структуру Warner Music Group - прим. ТАСС)", - заявил юрист Аллен Грубман, представляющий интересы наследников рок-певца.

Ранее американские исполнители Брюс Спрингстин и Боб Дилан также продали права на полный каталог своих песен крупнейшим мировым звукозаписывающим компаниям за $500 млн и $300 млн соответственно. Как подчеркнуло издание, высокая стоимость прав на композиции музыкантов объясняется тем, что они по-прежнему приносят большую прибыль, поскольку активно прослушиваются на стриминговых сервисах, проигрываются на радиостанциях и используются в фильмах и рекламных роликах.

Дэвид Боуи (настоящее имя - Дэвид Роберт Джонс) - обладатель многочисленных музыкальных наград, в том числе американской премии "Грэмми". Согласно опросу, проведенному вещательной корпорацией BBC, Боуи назван в Соединенном Королевстве "величайшим эстрадным артистом XX века". В 2004 году журнал Rolling Stone поставил его на 39-е место в рейтинге "100 величайших исполнителей рок-музыки всех времен" и на 23-е место в рейтинге "100 величайших вокалистов всех времен". Последний альбом певца Blackstar вышел 8 января 2016 года, в день рождения исполнителя. Через два дня после этого он умер.