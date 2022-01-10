Представитель РФ в МВФ заявил, что макроэкономическая позиция России лучшая в мире

ВАШИНГТОН, 10 января. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Позиция России по макроэкономическим показателям является лучшей в мире. Об этом заявил в интервью корреспонденту ТАСС российский исполнительный директор в Международном валютном фонде (МВФ), дуайен совета директоров организации Алексей Можин.

"У нас лучшая в мире позиция по макроэкономическим показателям среди значимых стран: низкий госдолг, профицитный бюджет в 2021 году. В 2020 году был дефицит, доходы упали, расходы увеличились, оказывалась социальная поддержка. А в 2021 году у нас будет бюджет с профицитом", - отметил он, напомнив, что министр финансов РФ Антон Силуанов ожидает исполнение федерального бюджета страны в 2021 году с профицитом в размере 0,5%.

Можин добавил, что в России госдолг находится в пределах 20% ВВП. "При этом накопления в Фонде национального благосостояния уже приближаются к 10% ВВП, то есть чистый долг и того меньше. У нас есть бюджетные накопления, у нас очень строгое бюджетное правило и высокий уровень валютных резервов Центробанка", - подчеркнул российский исполнительный директор в МВФ.

Он заявил, что Россия крайне решительно действует в борьбе с инфляцией. "Наш ЦБ считается одним из самых передовых, мы быстро начали борьбу с инфляцией, невзирая на то, что это может иметь отрицательные последствия для краткосрочного экономического роста. У нас уже прошло несколько этапов повышения процентных ставок, и ЦБ не исключает, что придется еще раз повысить ключевую ставку", - подчеркнул дуайен совета директоров МВФ. Как сообщил ранее Росстат, годовая инфляция в России в 2021 году составила 8,39%, что является с 2015 года максимальным значением.

"В России у ЦБ режим инфляционного таргетирования. Этот целевой показатель по инфляции составляет 4% в год", - отметил Можин. Он пояснил, что в России к инфляции привели те же самые факторы, что и по всему миру. При этом, указал российский исполнительный директор в МВФ, Банк России не занимался денежной накачкой и скупкой госдолга, как ряд западных стран. "Приоритет у ЦБ правильный: надо задушить инфляцию, хотя это и бьет по интересам тех, кто хочет иметь дешевый кредит", - подчеркнул Можин.

Поддержка Кремля

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос ТАСС на ежегодной пресс-конференции, назвал золотой серединой нынешнюю политику финансовых властей страны и указал, что объемы кредитования не падают, несмотря на рост ключевой ставки ЦБ РФ. Можин указал, что такая поддержка очень важна. "Поддержка Кремлем проводимой ЦБ политики имеет решающее значение", - отметил он.

Банк России на последнем в прошлом году заседании совета директоров 17 декабря седьмой раз подряд повысил ключевую ставку, в этот раз на один процентный пункт, до 8,5% годовых. Регулятор указал на то, что инфляция складывается выше октябрьского прогноза, что может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели.

Как ранее заявляла глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, прибыль российского банковского сектора по итогам 2021 года может достичь рекордных 2,5 трлн рублей, а это еще один источник капитала и наращивания кредитования.